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Троллинг не по детски: Сергею Притуле и Лесе Никитюк дали смешное прозвище

Троллинг не по детски: Сергею Притуле и Лесе Никитюк дали смешное прозвище
15:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Украинский тандем ведущих Леси Никитюк и Сергея Притулы настолько понравился зрителям, что они и в сети охотно наблюдают за жизнью звезд.

Не упускают они возможности и прокомментировать такую коллаборацию, придумывая смешные прозвища. На днях Сергей Притула поделился с поклонниками общим фото с Лесей Никитюк. Фотографию он сделал в перерыве между съемками телепроекта "Суперинтуиция", который выходит на Новом канале. Ведущие счастливо улыбались перед камерой, позируя в одной из гримерных. Фото привлекло внимание людей, а одна пользовательница назвала Лесю и Сергея "Миссис и мистер Тролль".

Такое прозвище тандему дали не случайно. Во время эфиров шоу "Кто сверху?" можно увидеть, как Леся Никитюк и Сергей Притула шутят друг над другом, выбирая иногда острые темы и колючие фразы. Да и вне съемочной площадки знаменитости поддерживают дружеские отношения, демонстрируя сети совместные фото. Сергей Притула решил прокомментировать прозвище и общение с Лесей Никитюк.

"Нормально реагирую! Если мы с Лесей регулярно троллим друг друга в эфирах программы "Кто сверху?", а иногда и вне их, почему бы нет? Если от этого шоу выигрывает, то слава Богу. Однозначно автор комментария писал это без негатива. По крайней мере , наш "троллинг" интереснее, чем какие-то пресные отношения ведущих программ", – отреагировал Сергей Притула.

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Сейчас в сети появились снимки с программы "Суперинтуиция". На фото можно увидеть, как проходили съемки шоу с участием Леси Никитюк и Сергея Притулы. В выпуске развлекательного проекта зрители смогут увидеть роскошное миниплатье ведущей, которое подчеркнуло ее стройные ноги. Даже на фотографиях видно, что грустить Лесе и Сергею на съемочной площадке не приходилось.

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Знаменитости, Звезды, Телеведущая, Телеведущий, Троллинг, Сергей Притула, Леся Никитюк, "СуперИнтуиция", Украинский телеведущий, Миссис и мистер Тролль.
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