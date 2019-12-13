Приянка Чопра и Ник Джонас покажут индийскую предсвадебную традицию с песнями и танцами

Новости шоу бизнеса:Сангит — это нечто вроде предсвадебной вечеринки, которую жители Индии устраивают в ночь перед церемонией бракосочетания.

Ник Джонас и Приянка Чопра объединяются с Amazon Studios для работы над реалити-шоу, в котором будет показан индийский предсвадебный праздник Сангит. Продюсировать шоу планируют сами Ник и Приянка.

О задумке новоиспеченная жена рассказала в своем Instagram:

На свадьбе обе наши семьи объединились для Сангита. Это представление (танцевальная битва) стало праздником нашей любви и одним из самых ярких моментов в жизни. Я рада сообщить вам о новом предстоящем проекте (пока что у него нет названия, мы работаем над этим). Это праздник любви и волшебства, которые исходят от друзей и родственников, когда они собираются вместе в ночь перед свадьбой. Это наш #SangeetProject.

Главная цель Сангита — собрать вместе две большие семьи и устроить веселье с песнями и танцами. Отдельной частью Сангита является танцевальная битва между семьями жениха и невесты.

Ранее сообщалось, что 36-летняя Приянка Чопра и 26-летний Ник Джонас праздновали свою свадьбу целых семь дней. Они проводили праздник в разных местах, устраивая отдельные гулянки для родственников и для коллег и друзей.