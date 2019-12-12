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"Боже, как же мне повезло": Сальма Хайек поделилась снимками со съемок Marvel

"Боже, как же мне повезло": Сальма Хайек поделилась снимками со съемок Marvel
22:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:В сети появилось первое совместное фото главных актрис "Вечных" Сальмы Хайек и Анджелины Джоли, которое вызвало настоящий ажиотаж.

Анджелина Джоли славится своим непростым характером. На звезду каждый раз сетуют ее голливудские коллеги, которые вынуждены были делить со строптивой американки съемочную площадку.

Однако, как оказалось, не все актрисы страдают от нападений Джоли: Сальма Хайек публично призналась, что в восторге от сотрудничества с ней.

Боже, как же мне повезло... Я думала, что буду просто работать с большими актерами, играющими инопланетян, но мои знания были очень малы. Мне удалось подружиться с удивительными людьми, – призналась Сальма Хайек в инстаграм-странице.

К сообщению актриса добавила совместное селфи, сделанное с героями фильма "Вечные". На кадре можно увидеть Анджелину Джоли и пакистанского актера Кумейла Нанджиани, которые позировали перед камерой в перерыве между съемками.

Известно, что в киноленте "Вечные" можно будет увидеть немало знаменитостей. Кроме Джоли, Хайек и Нанджиани, в новинке Marvel предстанут Кит Харингтон, Ричард Мадден, Джема Чан. Все звезды уже имеют бешеную популярность в мире, поэтому их участие в съемках – это своеобразный козырь авторов проекта.

Как рассказал Кумейл Нанджиани, атмосфера на съемочной площадке – фантастическая. Пакистанец не скрывает, что волнуется, ведь в кадре он постает с легендарными актерами современности.

Работаю с этими невероятными людьми каждый день. Это честь и повод для волнения. Они будут удивительными в "Вечных". Каждый день на съемках с ними – это как участие в мастер-классе. Я просто всему учусь, – добавил Кумейл Нанджиани.

О съемках фильма "Вечные" объявили еще в конце июля 2019 года. Тогда представители Marvel заявили, что им удалось уговорить Анджелину Джоли сыграть роль Тэны. Детали сюжета решили держать в строгой секретности, чтобы не терять внимания аудитории к новинки кино. В общении с журналистами Джоли добавила, что начала курс усиленных тренировок, чтобы в кадре выглядеть как настоящий воин бессмертной расы.

Съемки нового фильма Marvel "Вечные": совместное фото Сальмы Хайек и Кита Харингтона (Фото)

По сюжетам комиксов, Тэна обладает телекинетическими способностями. Кроме этого, она умеет летать и излучать энергию из глаз и рук. Какой Анджелина Джоли появится в фильме "Вечные" и какую роль исполнит Сальма Хайек, киноманы узнают после обнародования первых тизеров. Премьера запланирована на 6 ноября 2020 года.

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Анджелина Джоли, Съемки, Marvel, Актриса, Снимки, Сальма Хайек, Вечные.
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