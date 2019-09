Съемки нового фильма Marvel "Вечные": совместное фото Сальмы Хайек и Кита Харингтона (Фото)

По изменениям во внешности Кита Харингтона можно догадаться, что работа над кинокартиной уже началась.

Недавно Сальма Хайек опубликовала в своем Instagram фотографию с Китом Харингтоном. Актриса написала, что не может поверить в то, что работает вместе с легендарным Джоном Сноу. На снимке можно увидеть преобразившегося актера: у Кита больше нет прежних длинных волос и густой бороды, привычных всем со времен "Игры престолов".

Marvel объявили о том, что Харингтон присоединится к актерскому составу нового фильма, на выставке Disney D23 Expo. Актер исполнит роль Дэйна Уитмена, который по сюжету комиксов облачится в мантию злодея Черного рыцаря. Сальма Хайек сыграет женскую версию Аджака, лидера Вечных.

Актерский состав "Вечных" действительно звездный. Роль Икаруса исполняет Ричард Мэдден, бывшая звезда "Игры престолов", а Анджелина Джоли перевоплотится в Тену. Вечные - это новые боги, раса суперлюдей, которые создали разумную жизнь на Земле.

The cast of Marvel Studios’ “The Eternals” takes the stage at #D23Expo. pic.twitter.com/1mvOxXJ8Dm

— (@Marvel) 24 августа 2019 г.