Съемки нового фильма Marvel "Вечные": совместное фото Сальмы Хайек и Кита Харингтона (Фото)

По изменениям во внешности Кита Харингтона можно догадаться, что работа над кинокартиной уже началась.
Недавно Сальма Хайек опубликовала в своем Instagram фотографию с Китом Харингтоном. Актриса написала, что не может поверить в то, что работает вместе с легендарным Джоном Сноу. На снимке можно увидеть преобразившегося актера: у Кита больше нет прежних длинных волос и густой бороды, привычных всем со времен "Игры престолов".
Marvel объявили о том, что Харингтон присоединится к актерскому составу нового фильма, на выставке Disney D23 Expo. Актер исполнит роль Дэйна Уитмена, который по сюжету комиксов облачится в мантию злодея Черного рыцаря. Сальма Хайек сыграет женскую версию Аджака, лидера Вечных.
Актерский состав "Вечных" действительно звездный. Роль Икаруса исполняет Ричард Мэдден, бывшая звезда "Игры престолов", а Анджелина Джоли перевоплотится в Тену. Вечные - это новые боги, раса суперлюдей, которые создали разумную жизнь на Земле.
The cast of Marvel Studios’ “The Eternals” takes the stage at #D23Expo. pic.twitter.com/1mvOxXJ8Dm
— (@Marvel) 24 августа 2019 г.
Стоит отметить, что изначально создатель комикса настаивал на том, чтобы Вечные не становились частью вселенной Marvel. Но, как все уже поняли, события сложились иначе, и теперь все фанаты с нетерпением ждут выхода фильма в ноябре 2020 года.
В том же году на экраны выйдет криминальная комедия "Телохранитель жены киллера", съемки в котором Сальма закончила не так давно.