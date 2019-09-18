Съемки нового фильма Marvel "Вечные": совместное фото Сальмы Хайек и Кита Харингтона (Фото)

Новости культуры:Актеры решили подогреть интерес фанатов к съемкам нового фильма в киновселенной Marvel "Вечные".

По изменениям во внешности Кита Харингтона можно догадаться, что работа над кинокартиной уже началась.

Недавно Сальма Хайек опубликовала в своем Instagram фотографию с Китом Харингтоном. Актриса написала, что не может поверить в то, что работает вместе с легендарным Джоном Сноу. На снимке можно увидеть преобразившегося актера: у Кита больше нет прежних длинных волос и густой бороды, привычных всем со времен "Игры престолов".

Marvel объявили о том, что Харингтон присоединится к актерскому составу нового фильма, на выставке Disney D23 Expo. Актер исполнит роль Дэйна Уитмена, который по сюжету комиксов облачится в мантию злодея Черного рыцаря. Сальма Хайек сыграет женскую версию Аджака, лидера Вечных.

Актерский состав "Вечных" действительно звездный. Роль Икаруса исполняет Ричард Мэдден, бывшая звезда "Игры престолов", а Анджелина Джоли перевоплотится в Тену. Вечные - это новые боги, раса суперлюдей, которые создали разумную жизнь на Земле.

Стоит отметить, что изначально создатель комикса настаивал на том, чтобы Вечные не становились частью вселенной Marvel. Но, как все уже поняли, события сложились иначе, и теперь все фанаты с нетерпением ждут выхода фильма в ноябре 2020 года.

В том же году на экраны выйдет криминальная комедия "Телохранитель жены киллера", съемки в котором Сальма закончила не так давно.