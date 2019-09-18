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Съемки нового фильма Marvel "Вечные": совместное фото Сальмы Хайек и Кита Харингтона (Фото)

Съемки нового фильма Marvel "Вечные": совместное фото Сальмы Хайек и Кита Харингтона (Фото)
14:53 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Коллаж

Новости культуры:Актеры решили подогреть интерес фанатов к съемкам нового фильма в киновселенной Marvel "Вечные".

По изменениям во внешности Кита Харингтона можно догадаться, что работа над кинокартиной уже началась.

Недавно Сальма Хайек опубликовала в своем Instagram фотографию с Китом Харингтоном. Актриса написала, что не может поверить в то, что работает вместе с легендарным Джоном Сноу. На снимке можно увидеть преобразившегося актера: у Кита больше нет прежних длинных волос и густой бороды, привычных всем со времен "Игры престолов".

Marvel объявили о том, что Харингтон присоединится к актерскому составу нового фильма, на выставке Disney D23 Expo. Актер исполнит роль Дэйна Уитмена, который по сюжету комиксов облачится в мантию злодея Черного рыцаря. Сальма Хайек сыграет женскую версию Аджака, лидера Вечных.

 
 
 
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I still can’t believe that I’m working with #jonsnow ! Kit you’re the best!!! Todavía no puedo creer que estoy trabajando con Jon Snow!!! #theeternals #gameofthrones #kitharington

Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Актерский состав "Вечных" действительно звездный. Роль Икаруса исполняет Ричард Мэдден, бывшая звезда "Игры престолов", а Анджелина Джоли перевоплотится в Тену. Вечные - это новые боги, раса суперлюдей, которые создали разумную жизнь на Земле.

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Стоит отметить, что изначально создатель комикса настаивал на том, чтобы Вечные не становились частью вселенной Marvel. Но, как все уже поняли, события сложились иначе, и теперь все фанаты с нетерпением ждут выхода фильма в ноябре 2020 года.

В том же году на экраны выйдет криминальная комедия "Телохранитель жены киллера", съемки в котором Сальма закончила не так давно.

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Marvel, Сальма Хайек, Актерский состав, Кит Харингтон, Джон Сноу, Вечные.
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