Братья Руссо рассказали, ради каких супергероев вернулись бы в Marvel (Видео)

Новости культуры:Энтони Руссо не исключил занять режиссерские кресла в работе над еще одним фильмом для Marvel.

Создан самый кассовый фильм в истории. Кинематографы рассказали какие персонажи смогут получить новое воплощение.

Для героев новой ленте скорее всего, станут марвеловской вселенной, а герои "Людей Икс" или "Фантастической четверки".

Студия Marvel недавно выкупила права над экранизациею этих комиксов. Может стать весомым аргументом для новой работы режиссеров. Двум последним "Мстителям" без сомнения, не даст им отказаться от такого предложения.

Раньше их спрашивали кем же могут заставить их вернуться. Им было бы интересно приглашение к экранизации. Росомахи или воплощению на экране из самых злодейских персонажей.

Эта пара снялась не только в двух комических успешных фильмах. Их последний фильм "Мстители". Завершение о "Мстителях" собралось в проекты 2,79 млрд. Напомним, что за последние пять лет братья Руссо были просто находкой для Marvel Studios.