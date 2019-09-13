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Пятница, 13.09.2019
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Братья Руссо рассказали, ради каких супергероев вернулись бы в Marvel (Видео)

Братья Руссо рассказали, ради каких супергероев вернулись бы в Marvel (Видео)
14:31 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости культуры:Энтони Руссо не исключил занять режиссерские кресла в работе над еще одним фильмом для Marvel.

Создан самый кассовый фильм в истории. Кинематографы рассказали какие персонажи смогут получить новое воплощение. 

Для героев новой ленте скорее всего, станут марвеловской вселенной, а герои "Людей Икс" или "Фантастической четверки".

Студия Marvel недавно выкупила права над экранизациею этих комиксов. Может стать весомым аргументом для новой работы режиссеров. Двум последним "Мстителям" без сомнения, не даст им отказаться от такого предложения. 

 
 
 
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#TodayInMarvelHistory in 1939, Timely Comics published "Marvel Comics" #1, paving the way for the entire Marvel Universe as we know it. #Marvel80

Публикация от Marvel Entertainment (@marvel)  

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Раньше их спрашивали кем же могут заставить их вернуться. Им было бы интересно приглашение к экранизации. Росомахи или воплощению на экране из самых злодейских персонажей.

Эта пара снялась не только в двух комических успешных фильмах. Их последний фильм "Мстители". Завершение о "Мстителях" собралось в проекты 2,79 млрд. Напомним, что за последние пять лет братья Руссо были просто находкой для Marvel Studios.

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Кино, Фильм, Сериал, Marvel, Трейлер, Герои, Братья Руссо, Фантастической четверки.
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