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Мультсериал "Южный Парк" продлили до 2023 года (Видео)

Мультсериал "Южный Парк" продлили до 2023 года (Видео)
11:51 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pinterest.com

Новости культуры:Он станет вторым по продолжительности анимационным сериалом в истории американского телевидения.

Известный черным юмором и пародиями "Южный парк" продлили до 26 сезона. Сериал завершится не раньше 2022 года. 

Кент Алерман, президент кабельного канала Comedy Central, заявил, что сервис снимет столько сезонов, сколько пожелает. А создатели одного из самых успешных проектов среди мультсериалов Трей Паркер и Мэтт Стоун с долей юмора отметили, что "их усилия по отмене шоу не увенчались успехом".

С 24-26 сезонами сериал станет вторым по продолжительности анимационным проектом после "Симпсонов". Сериал Мэтта Грейнинга, удерживающий "пальму первенства", первый раз вышел в эфир в далеком 1989 году, а в мае 2019 года завершилась трансляция 30-го сезона. 

В феврале шоураннеры "Симпсонов" объявили о продлении проекта на 31 и 32 сезон, так что "Южному Парку", похоже, не скоро удастся догнать и перегнать конкурентов по продолжительности, довольствуясь вторым местом. Однако продление на целых три сезона не может не радовать поклонников трэша и черного юмора. 

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История о четырех школьниках, Стэне Марше, Кайле Брофловски, Эрике Картмане и Кенни Маккормике, живущих в городке Южный Парк в штате Колорадо, собрала немало телевизионных наград. В их копилке пять премий Emmy, а также премии Annie и Peabody. Издание TV Guide поставило "Южный Парк" на 10 место в списке "Величайших телевизионных анимационных сериалов всех времен".

С 1997 года вышло почти три сотни эпизодов комедийного мультфильма. Последний на данный момент 10 эпизод 22 сезона Bike Parade вышел в декабре прошлого года. Начало нового, 23 сезона, поклонники ожидают уже 25 сентября. В октябре этого года увидит свет юбилейный, 300-й эпизод сериала.

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Кино, Сериал, Мультсериал, Южный парк.
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