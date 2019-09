"Холодное сердце": В Украине впервые покажут оригинальное Disney шоу (Фото, Видео)

Новости культуры:Лента стала обладателем двух премий "Оскар" в номинации "лучший анимационный фильм" и "лучшая песня" "Let It Go", а также получила ряд других престижных наград.