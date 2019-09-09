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"Холодное сердце": В Украине впервые покажут оригинальное Disney шоу (Фото, Видео)

"Холодное сердце": В Украине впервые покажут оригинальное Disney шоу (Фото, Видео)
15:44 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: pinterest.com

Новости культуры:Лента стала обладателем двух премий "Оскар" в номинации "лучший анимационный фильм" и "лучшая песня" "Let It Go", а также получила ряд других престижных наград.

Постановку Disney On Ice "Холодное сердце" (Frozen) можно будет увидеть с 3 по 6 января в киевском Дворце спорта.

Автор зрелищно ледового шоу – мировой производитель развлекательных спектаклей для семьи Feld Entertainment Inc, который за годы существования показал свои шоу более чем в 75 странах на шести континентах.

"Холодное сердце" – оскароносная история Дисней и самый кассовый мультфильм не только за время существования компании, но и всего кинематографа. В дополнение сказка про королевских сестер Анну и Эльзу была признана критиками лучшим диснеевским полнометражным мультфильмом со времен эпохи ренессанса студии. 

В 2020 году история "Холодного сердце" оживет в удивительном шоу на льду. Увидеть ее можно будет во время гастролей Disney On Ice в Киеве, во Дворце спорта во время новогодних праздников.

За хореографию персонажей Disney On Ice "Холодное сердце" (Frozen) отвечает Синди Стюарт – хореограф олимпийских чемпионов и медалистов и четырехкратная обладательниц премии "Хореограф года". За декорации – Стив Басс, обладатель премии Эмми, художник-декоратор 83-й ежегодной церемонии Академии (Annual Academy Award), нескольких церемоний премий Тони (Tony), Грэмми (Grammy) и таких популярных телевизионных шоу, как "Доброе утро, Америка "(Good Morning America) и "Улица Сезам". За костюмы – номинант на премию Эмми и костюмер лучших бродвейских шоу Грегори А. Поплик. 

Благодаря увлекательным спецэффектам и профессиональным трюкам от фигуристов мирового уровня во время шоу Disney On Ice зрителям обещают полное погружение в историю. Они окажутся в фантастической зимней стране чудес, которая будет воспроизведена на льду из самых удивительных фантазий Диснея.

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Увидят и переживут любимые оскароносные приключения вживую. Магия "Холодного сердца", под музыку любимых хитов, включая известную на весь мир "Let it Go", перенесет шоу в мир зимнего королевства Эренделл. Там, вместе с принцессами Эльзой и Анной, веселым снеговиком Олафом, Кристофом, его верным оленем Свеном и мистическими троллями, зрители шоу переживут немало приключений, открыв в конце секрет самой магической силы – любви.

Ведущими шоу станут легендарные герои Диснея Микки и Минни Маусы. Специальными гостями: герои вселенной Дисней и Пиксар: персонажи "Истории игрушек", "В поисках Немо" и диснеевского мультфильма "Король лев". Как обещает сам Дисней – это будет незабываемый праздник любви и дружбы, который наполнит семьи приятными воспоминаниями на всю жизнь.

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Кино, Дисней, Шоу, Холодное сердце, Frozen, Disney шоу.
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