Кто сыграет Маргарет Тетчер в четвертом сезоне сериал "Корона" (Фото)

Новости культуры:Рассказывающею историю британской королевской семьи в середине ХХ века, выйдет на Netflix в 2020 году.

Звезда "Секретных материалов" Джиллиан Андерсон сыграет в 4 сезоне сериала "Корона" роль молодой Маргарет Тэтчер.

"Я так взволнована, что присоединилась к актерскому составу и съемочной группе "Короны" и получила возможность сыграть такую сложную и противоречивую женщину, - цитирует Андерсон издание Entertainment Weekly.

Тэтчер, несомненно, была грозной, но я наслаждаюсь, исследуя ее историю "под поверхностью". Смею сказать, что влюбляюсь в женщину-икону, которая, будь то любимая или презираемая, все же определила эпоху".

Маргарет Тэтчер, как известно, занимала пост премьер-министра Великобритании с 1979 по 1990 год, став не только первой женщиной, занявшей эту должность, и первым премьер-министром, продержавшимся на своей должности так долго.

Железная Леди прославилась бескомпромиссной политикой и жестким стилем руководства, который позже назвали “тэтчеризмом”. Она была одним из самых влиятельных и узнаваемых политиков Европы.