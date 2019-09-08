Дакота Джонсон поразила публику ярким выходом (Фото)

Голливудская актриса Дакота Джонсон, наиболее известная участием в фильме "50 оттенков серого", стала гостьей Международного кинофестиваля в Торонто.
Дакота Джонсон посетила премьеру своей новой ленты "Друг" в рамках кинофестиваля в Канаде. В первый день актриса поразила всех роскошными кутюрными образом от Dior. Следующий выход стал не менее эффектным.
Знаменитость стала гостьей светского вечера "Актеры за мир" в очаровательном платье от Valentino из коллекции Resort 2020. Длина, открытые плечи с объемными воланами и интересный травяной цвет идеально смотрелись на Джонсон.
Переглянути цей допис в Instagram
Dakota at the HFPA & THR party at the 2019 Toronto International Film Festival (September 7th) _ #dakotajohnson #streetstyle #chic #beautiful #heels #fashionista #gorgeous #croptop #glamour #followme #boots #jeans #fashionweek #candid #coat #jeans #dakoholic #f4l #clothing #flats #boots #beauty #follow #bomber #croptop #winter #leopardprint #followforfollow#fff #l4l#teamdakotajohnson#Dakoholics#dakotamayijohnson
Дополнили образ актрисы собранные волосы и насыщенный вечерний макияж с акцентом на губах.
Интересно то, что на звездной дорожке Дакота встретила своего коллегу из фильма "Пятьдесят оттенков серого" Джейми Дорнана.