Дакота Джонсон поразила публику ярким выходом (Фото)

Новости шоу бизнеса:Американская актриса Дакота Джонсон вышла в свет в зеленом платье Valentino.

Голливудская актриса Дакота Джонсон, наиболее известная участием в фильме "50 оттенков серого", стала гостьей Международного кинофестиваля в Торонто.

Дакота Джонсон посетила премьеру своей новой ленты "Друг" в рамках кинофестиваля в Канаде. В первый день актриса поразила всех роскошными кутюрными образом от Dior. Следующий выход стал не менее эффектным.

Знаменитость стала гостьей светского вечера "Актеры за мир" в очаровательном платье от Valentino из коллекции Resort 2020. Длина, открытые плечи с объемными воланами и интересный травяной цвет идеально смотрелись на Джонсон.

Дополнили образ актрисы собранные волосы и насыщенный вечерний макияж с акцентом на губах.

Интересно то, что на звездной дорожке Дакота встретила своего коллегу из фильма "Пятьдесят оттенков серого" Джейми Дорнана.