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Дакота Джонсон поразила публику ярким выходом (Фото)

Дакота Джонсон поразила публику ярким выходом (Фото)
19:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Американская актриса Дакота Джонсон вышла в свет в зеленом платье Valentino.

Голливудская актриса Дакота Джонсон, наиболее известная участием в фильме "50 оттенков серого", стала гостьей Международного кинофестиваля в Торонто.

Дакота Джонсон посетила премьеру своей новой ленты "Друг" в рамках кинофестиваля в Канаде. В первый день актриса поразила всех роскошными кутюрными образом от Dior. Следующий выход стал не менее эффектным.

Знаменитость стала гостьей светского вечера "Актеры за мир" в очаровательном платье от Valentino из коллекции Resort 2020. Длина, открытые плечи с объемными воланами и интересный травяной цвет идеально смотрелись на Джонсон.

Дженнифер Лопес кардинально сменила образ (Фото)

Дополнили образ актрисы собранные волосы и насыщенный вечерний макияж с акцентом на губах.

Интересно то, что на звездной дорожке Дакота встретила своего коллегу из фильма "Пятьдесят оттенков серого" Джейми Дорнана.

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Знаменитости, Актриса, Звезды, 50 оттенков серого, Американская актриса, Дакота Джонсон.
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