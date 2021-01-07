"Танцующий миллионер" из Италии опубликовал трогательное фото с дочерью

Дочь итальянского "танцующего миллионера" Джанлуки Вакки, которая родилась с "волчьей пастью", появилась на рождественском фото.

Новый пост появился на личной странице Джанлуки в Инстаграм.

На фото изображен сам бизнесмен, 2-месячная Блу Иерусалима и их питомец по кличке Гордо.

"Даже Гордо любит свою принцессу", - трогательно подписал фото 53-летний отец.

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В свою очередь, молодая жена Вакки, 25-летняя модель Шарон Фонсека опубликовала видео, на котором показаны кадры с момента беременности девушки по сей день.

"Самое сладкое путешествие в моей жизни...", - написала Шарон.

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Напомним, что Блу Иерусалима Вакки родилась 27 октября 2020 года. Сейчас счастливая пара живет в поместье Вакки в Болонье, где на 15 гектарах земли расположено нескольких домов, бассейнов, теннисный корт, футбольная площадка, спортивный зал и СПА.

Ранее сообщалось, что Шарон Фонсека удивила сеть фигурой после родов.