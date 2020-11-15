Появились шрамы и растяжки: жена танцующего миллионера поразила фигурой после родов

В конце октября "танцующий миллионер" Джаллука Вакки и его возлюбленная Шэрон Фонсека стали родителями. У них родилась дочь, которую назвали Блю Иерусалима Вакки.
Недавно 25-летняя Шэрон показала, как выглядит ее фигура после родов.
"Я набрала около 10 кг во время беременности и постепенно возвращаюсь к "нормальному" состоянию. Мое тело все еще сильно отличается от прежнего. У меня наложены швы от кесарева сечения, я еще не чувствую половину живота, а вокруг груди появились растяжки. Это долгий процесс восстановления, и я продвигаюсь к нему медленно", - призналась подруга Джаллуки.
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Сейчас девушка старается есть только здоровую пищу, так как во время беременности ей совсем не хотелось кушать зелень. Она также использует корректирующее белье.
"Темная линия на моем животе - это линия беременности, которая называется: "Черная линия" (появление темной полосы во время беременности обусловлено увеличением гормона, который заставляет клетки производить больше меланина -ред.), она проходит со временем, это не мое кесарево сечение", - уточнила Фонсека.
Поклонники девушки написали, что новоиспеченная мама выглядит очень женственно и красиво.
Напомним о том, что "танцующий миллионер" из Италии Джанлука Вакки впервые станет отцом стало известно в мае 2020 года.