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«Танцующий миллионер» впервые стал отцом в 52 года и показал милое фото из роддома

«Танцующий миллионер» впервые стал отцом в 52 года и показал милое фото из роддома
08:20 Сегодня Телеграф

52-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки и его девушка, 27-летняя модель Шэрон Фонсека стали родителями.

Об этом "танцующий миллионер" сообщил в своем Instagram.

"Она с нами. Мы с Шарон рады сообщить, что сегодня утром у нас родилась дочь Блу Джерусалема Вакки. Слава богу, она здорова, просто мы ее уже любим больше жизни", - написал Джанлуки под трогательным фото.

 
 
 
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Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

 Подрастать ребенок будет в шикарном поместье Вакки в Болонье, где на 15 гектарах расположено нескольких домов, бассейнов, теннисный корт, футбольная площадка, спортивный зал и спа. 

Как сообщал "Телеграф", 25 октября первенца крестил украинского юмор-шоу «Вар'яти-шоу" Владимир Жогло.  

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Ребенок, Родители, Джанлуки Вакки.

Автор:

Телеграф
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