«Танцующий миллионер» впервые стал отцом в 52 года и показал милое фото из роддома

52-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки и его девушка, 27-летняя модель Шэрон Фонсека стали родителями.

Об этом "танцующий миллионер" сообщил в своем Instagram.

"Она с нами. Мы с Шарон рады сообщить, что сегодня утром у нас родилась дочь Блу Джерусалема Вакки. Слава богу, она здорова, просто мы ее уже любим больше жизни", - написал Джанлуки под трогательным фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) 27 Окт 2020 в 8:54 PDT

Подрастать ребенок будет в шикарном поместье Вакки в Болонье, где на 15 гектарах расположено нескольких домов, бассейнов, теннисный корт, футбольная площадка, спортивный зал и спа.

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