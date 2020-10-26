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В тесном семейном кругу: звезда "Вар'яти-шоу" окрестил первенца

В тесном семейном кругу: звезда "Вар'яти-шоу" окрестил первенца
Обновлено 14:16 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Звезда украинского юмор-шоу «Вар'яти-шоу» Владимир Жогло 6 октября впервые стал отцом. Его супруга Ирина подарила комику сына.

25 октября Владимир решил запомнить не как день выборов, а как день крещения его первенца.

Кадрами с торжественного события поделилась на своей страничке в Инстаграм жена артиста Ирина. Девушка опубликовала снимок торта, который был сделан специально ко дню крестин и снимок счастливый родителей с тортиком в руках.

Когда родился малыш, Владимир сказал, что они выбрали три имени для сына - Орест, Остап и Ярослав, и пообещал раскрыть его после крестин. И если верить надписи на торте, то малыша назвали Остап.

Известно, что одной из крестных маленького Остапчика стала концертный директор «Вар'яти-шоу» Мария Покорська. На своей страничке в Инстаграм она опубликовала снимок с малышом и возле церкви с остальными крестными.

 
 
 
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Публикация от Marie (@mysheniatko)

Также, кумовьями Владимира стали еще один представитель «Вар'яти-шоу» Остап Ярка и стендап-комик Максим Кравец. Об этом «рассказала» Мария в своей сторис в Инстаграм.

Напомним, 15 мая  Владимир Жогло женился на своей возлюбленной Ирине.

Ранее, «Телеграф» рассказывал, что телеведущая Лидия Таран показала, как подросла ее старшая дочь, которую она родила от Андрея Доманского.

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Юморист, Варьяти-шоу, Владимир Жогло.

Автор:

Телеграф
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