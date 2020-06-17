Владимир Жогло ушел из рядов холостяков окончательно: юморист обвенчался со своей возлюбленной

Украинский юморист распрощался с холостяцкой жизнью уже насовсем.

15 мая главный "пирожок" Варьяты-шоу женился на своей возлюбленной Ирине, а спустя месяц влюбленные обвенчались.

Фото важного дня супруги показали на своих страницах в Facebook. Ирина наконец-то примерила свадебное платье, а Владимир - строгий костюм.

"Мое острое чувство из-за страсти к тебе просто рвет на мелкие части душу! Очень хочется снова пережить те моменты, когда считала секунды до встречи с тобой, хочу чувствовать тебя каждой своей клеточкой. Не могу прожить без чувства аромата твоего тела даже минуты. Все мгновения, которые я провожу без тебя, похожи на вечность! Как же я люблю каждую морщинку на твоем лице!" – написала девушка.

Известно, что венчание прошло на родине пары, во Львовской области. После таинства молодожены устроили скромную свадьбу, куда пригласили только самых близких людей.

"Как и во время росписи, сейчас все карантинные нормы мы соблюдали. Это была свадьба закрытого типа, в семейном кругу. Не было ничего на широкую ногу или лакшери. Все очень сдержанно, четко, с сохранением социальной дистанции. Сначала прошло венчание, а затем – небольшое семейное застолье", - рассказал Жогло Новому каналу.

Напомним, что Владимир Жогло покинул ряды холостяков в Международный день семьи. Юморист женился на своей девушке Ирине, которая младше него не 8 лет. Роспись прошла согласно всем карантинным нормам - Владимир и Ирина пришли в ЗАГС в масках и перчатках.