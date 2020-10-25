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Копия звездного папы: Лидия Таран показала дочку от Андрея Доманского (Фото)

Копия звездного папы: Лидия Таран показала дочку от Андрея Доманского (Фото)
Обновлено 22:13 Сегодня Телеграф Фото: instagram Лидии Таран

Телеведущая Лидия Таран воспитывает 13-летнюю дочь Василину, отцом которой является известный украинский шоумен и телеведущий Андрей Доманский.

Так, недавно ведущая программы новостей "ТСН" телеканала "1+1" опубликовала фотографии, на которых показала свою единственную дочь.

Снимки сделанные во время похода Лидии и Василины в лес по грибы. Ведущая не постеснялась показаться перед своими поклонниками без косметики, а волосы спрятать под косинку. На последнем фото изображена дочь ведущей, которая позирует с грибом.

 
 
 
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A post shared by Лідія Таран Lidiya Taran (@lidiyataran) on

Отметим, что Лидия Таран познакомилась с Доманским еще во время первого Майдана в 2004 году, но после 6 лет совместной жизни пара решила разойтись. Сейчас бывшие супруги поддерживают хорошие отношения, а Доманский принимает активное участие в воспитании своего ребенка.

Как ранее писал "Телеграф", украинская ведущая Лидия Таран рассказала о романе с лидером группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком.

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Дети, Андрей Доманский, Лидия Таран.

Автор:

Телеграф
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