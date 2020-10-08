Известный украинский комик впервые стал папой

Сегодня известный украинский артист из шоу Вар'яти стал папой.

15 мая главный "пирожок" Варьяты-шоу женился на своей возлюбленной Ирине, а спустя месяц влюбленные обвенчались. Сегодня же Владимир Жогло празднует пополнение в семье - у него родился сын.

Об этом жена небезизвестного украинского комика сообщила в Фейсбуке.

"Благодарю Бога, что так любит меня и послал мне такое сокровище, без которого я теперь не могу ни секунды", рассказала Ирина Жогло.

Кто такой Владиир Жогло?

Владимир - "в коллективе его ласково называют Жожка" - родился 3 августа 1988 года в маленьком селе Млинов Ровенской области.

Фото: Владимир Жогло с женой Ириной

В 2009 году артист участвовал в юмористическом проекте «Черный Гуцул». В этом году судьба впервые свела Владимира Жогло и Сергея Притулу.

В 2010 году Владимир Жогло присоединился к проекту «Вар'яти». Он задействован и в съемках телеверсии проекта, которая выходит на Новом канале начиная с 2016 года, об этом сообщают на сайте teleportal.ua.