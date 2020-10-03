У бывшего узника Кремля Афанасьева родилась дочь

Бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев сообщил о пополнении в семье.

В кратком сообщении в Facebook, Афанасьев заявил, что девочку назвали Квитослава.

"Приветствуйте, Квитослава", - написал он.

Геннадий Афанасьев был членом гражданского сопротивления российской оккупации Крыма.

9 мая 2014 года его схватили на одной из улиц Симферополя, избили и доставили с мешком на голове к зданию ФСБ.

Он проходил по так называемому "делу террористов группы Сенцова".

14 июня 2016 года его и Юрия Солошенко обменяли на фигурантов дела о сепаратизме Елену Глищинскую и Виталия Диденка.

С августа 2020 года Афанасьев является специальным представителем МИД Украины, он работает в гражданской платформе, способствующей освобождению узников Кремля.