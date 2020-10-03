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У бывшего узника Кремля Афанасьева родилась дочь

У бывшего узника Кремля Афанасьева родилась дочь
15:46 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев сообщил о пополнении в семье.

В кратком сообщении в Facebook, Афанасьев заявил, что девочку назвали Квитослава. 

"Приветствуйте, Квитослава", - написал он. 

Геннадий Афанасьев был членом гражданского сопротивления российской оккупации Крыма. 

9 мая 2014 года его схватили на одной из улиц Симферополя, избили и доставили с мешком на голове к зданию ФСБ. 

Он проходил по так называемому "делу террористов группы Сенцова". 

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14 июня 2016 года его и Юрия Солошенко обменяли на фигурантов дела о сепаратизме Елену Глищинскую и Виталия Диденка.  

С августа 2020 года Афанасьев является специальным представителем МИД Украины, он работает в гражданской платформе, способствующей освобождению узников Кремля. 

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Все по теме:

Дети, Политзаключенные, Геннадий Афанасьев.

Автор:

Телеграф
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