52-летний Джанлука Вакки впервые станет отцом (Видео)

Новости шоу бизнеса:Проникновенное видео об ожидании первенца они оставили в День матери.

52-летний итальянский миллионер Джанлука Вакки и его девушка, 27-летняя модель Шэрон Фонсека, в воскресенье заявили, что станут родителями.

В новом видеоролике в инстаграме миллионер, который несколько лет назад покорил сеть своими танцами уже с бывшей пассией Мелиссой Саттой, отметил, что его беременная возлюбленная является настоящим воплощением всего идеального, что может только быть в матери его ребенка.

Мужчина поделился, что когда он себе на протяжении жизни представлял мать его будущего ребенка, то фантазия всегда рисовала образ. похожий на его любимую Шэрон Фонсеки. Девушка была невероятно тронута такими словами бойфренда и от себя добавила, что очень ждет появления ребенка.

"С Днем матери! Мы хотим вам сказать кое-что особенное..." – говорится в сообщении к видео Джанлуки.

Напомним, что Джанлука Вакки родился 5 августа 1967 года в Италии и вырос в семье владельцев компании Fin Vacchi, которая занимается производством упаковочных материалов. Поэтому Вакки занимает должность члена совета директоров и владеет 30% акций. И хоть в 2017 году у него были немалые финансовые проблемы из-за задолженности банку, из-за чего у него арестовали даже имущество, но впоследствии все наладилось.

Раньше мужчина встречался с телеведущей Мелиссой Саттой, с актрисой Мишель Родригес и дизайнером Джорджией Габриэле. Относительно Шэрон Фонсеки, то с ней миллионер в романтических отношениях с 2018 года.