Танцующий миллионер очаровал жену Монатика видео с новорожденной дочерью

53-летний Джанлука Вакки опубликовал новое видео и фото своей новорожденной дочки, которую подарила ему его возлюбленная, 27-летняя модель Шэрон Фонсека.

Новые кадры появились на официальной странице Вакки в Инстаграм.

View this post on Instagram A post shared by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) on Oct 28, 2020 at 7:47am PDT

Милый ролик растрогал супругу украинского артиста Дмитрия Монатика Ирину, которая поставила новому посту "лайк". На данный момент видео набрало почти полтора миллиона "лайков".

Также Джанлука Вакки умилил подписчиков фотографией малышки из роддома, лицо которой он спрятал.

View this post on Instagram A post shared by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) on Oct 29, 2020 at 10:43am PDT

"Блу Джерусалема... твои мама и папа будут дышать с тобой отныне и до вечности. Мы любим тебя так сильно", - подписал фото мужчина.

Напомним, о том, что Джанлука Вакки впервые станет папой стало известно в мае этого года. А уже 27 октября знаменитость поделилась с поклонниками радостной новостью, - его молодая возлюбленная Шэрон родила ему девочку. Малышку назвали Блу Джерусалемой Вакки.