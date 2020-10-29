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Четверг, 29.10.2020
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Танцующий миллионер очаровал жену Монатика видео с новорожденной дочерью

Танцующий миллионер очаровал жену Монатика видео с новорожденной дочерью
21:00 Сегодня Телеграф Фото: instagram Gianluca Vacchi

53-летний Джанлука Вакки опубликовал новое видео и фото своей новорожденной дочки, которую подарила ему его возлюбленная, 27-летняя модель Шэрон Фонсека.

Новые кадры появились на официальной странице Вакки в Инстаграм.

 
 
 
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Милый ролик растрогал супругу украинского артиста Дмитрия Монатика Ирину, которая поставила новому посту "лайк". На данный момент видео набрало почти полтора миллиона "лайков".

Жена Монатика засветила пышную грудь в Instagram - фото

Также Джанлука Вакки умилил подписчиков фотографией малышки из роддома, лицо которой он спрятал.

 
 
 
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"Блу Джерусалема... твои мама и папа будут дышать с тобой отныне и до вечности. Мы любим тебя так сильно", - подписал фото мужчина.

Напомним, о том, что Джанлука Вакки впервые станет папой стало известно в мае этого года. А уже 27 октября знаменитость поделилась с поклонниками радостной новостью, - его молодая возлюбленная Шэрон родила ему девочку. Малышку назвали Блу Джерусалемой Вакки.

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Все по теме:

Дети, Джанлука Вакки, Ирина Демичева, Шерон Фонсека.

Автор:

Телеграф
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