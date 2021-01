Соседи все видят и знают: подруга Ким Кардашян рассказала об ее разводе с Канье Уэстом

В сети появилась информация, что звездные супруги Ким Кардашян и рэпер Канье Уэст разводятся после 6 лет брака.

Подруга и соседка супругов американская комедиантка и актриса Кэти Гриффин одна из первых заявила о возможном разводе звезды реалити и рэпера. А после появления первых слухов о возможном расставании 60-летняя артистка решила прокомментировать эту ситуацию.

На своей странице в Twitter она рассказала, что знает об их разводе.

«Я думаю, она действительно пыталась сохранить отношения. Она по-настоящему любит его. Она перепробовала все, чтобы это сработало» - написала Гриффин.

Также, Кэти отметила, что в отношениях с Уэстом Кардашян больше всего была счастлива. Он подарил ей самое дорогое - детей.

I think she really tried. Truly loves him. I like her. He certainly isn’t the devil or anything, but I believe she tried everything to make it work. He made her laugh a lot and she embraced his eccentricities. She loves being a mom more than anything.

There’s my two cents.

— Kathy Griffin (@kathygriffin) January 5, 2021