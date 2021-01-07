Ким Кардашян представила новую линейку обтягивающего белья (фото)

Американская звезда Ким Кардашян запустила линейку собственного белья, которое часто сама же и рекламирует. Таким образом, она показывает, что ее модели подходят на любую фигуру.

Новая коллекция белья также не стала исключением, и Ким решила продемонстрировать своим подписчикам, как выглядят новые трусики с высокой талией и бюстгальтер на ней. Белье цвета "графит" отлично подчеркнуло ее пышные формы, отметив большую грудь и ягодицы.

Знаменитость позировала в гардеробной, лежа на полу. Для фото-рекламы Ким решила не наносить «боевой раскрас» и предстала с едва заметным макияжем.

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Также, Кардашян продемонстрировала еще дну модельку белья в цвете «мокко».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SKIMS (@skims)

Ранее, «Телеграф» сообщал, что звездная пара Ким Кардашян и Канье Уэст разводятся.