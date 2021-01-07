Скачать
Четверг, 07.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Беспорядки в США: первая реакция Байдена и экстренное обращение Трампа
Беспорядки в США: первая реакция Байдена и экстренное обращение Трампа
После захвата Капитолия сторонниками Трампа чуть не перенесли инаугурацию Байдена: что известно
После захвата Капитолия сторонниками Трампа чуть не перенесли инаугурацию Байдена: что известно
Вице-президент США Майк Пенс демонстративно ушел от Дональда Трампа
Вице-президент США Майк Пенс демонстративно ушел от Дональда Трампа
"Гнусная рожа". Азаров пожаловался на оскорбления от украинцев и получил новые "пожелания"
"Гнусная рожа". Азаров пожаловался на оскорбления от украинцев и получил новые "пожелания"

Ким Кардашян представила новую линейку обтягивающего белья (фото)

Ким Кардашян представила новую линейку обтягивающего белья (фото)
Обновлено 07:28 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Американская звезда Ким Кардашян запустила линейку собственного белья, которое часто сама же и рекламирует. Таким образом, она показывает, что ее модели подходят на любую фигуру.

Новая коллекция белья также не стала исключением, и Ким решила продемонстрировать своим подписчикам, как выглядят новые трусики с высокой талией и бюстгальтер на ней. Белье цвета "графит" отлично подчеркнуло ее пышные формы, отметив большую грудь и ягодицы.

Знаменитость позировала в гардеробной, лежа на полу. Для фото-рекламы Ким решила не наносить «боевой раскрас» и предстала с едва заметным макияжем.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от SKIMS (@skims)

Также, Кардашян продемонстрировала еще дну модельку белья в цвете «мокко».

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от SKIMS (@skims)

Ранее, «Телеграф» сообщал, что звездная пара Ким Кардашян и Канье Уэст разводятся.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фигура, Ким Кардашьян, Снимки.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Местные "Гиви" и "Моторола": фото сторонников Трампа в Капитолии облетели весь мир
02 Зеленский разразился угрозами из-за тайной VIP-вакцинации в Украине
03 Сторонники Трампа ворвались в Капитолий: все подробности, что сейчас происходит в США
04 Невменяемая, надевала на себя детские вещи: очевидец открыл детали жуткого ЧП в Киеве
05 Беспорядки в США: первая реакция Байдена и экстренное обращение Трампа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украине нужно быть бдительной: 6 вещей, которые нужно понимать о протестах в Беларуси
Украине нужно быть бдительной: 6 вещей, которые нужно понимать о протестах в Беларуси
США на пороге гражданской войны: показательные видео из-под стен Капитолия
США на пороге гражданской войны: показательные видео из-под стен Капитолия
Покинуть Капитолий сейчас же: как республиканцы и демократы отреагировали на погромы сторонников Трампа
Покинуть Капитолий сейчас же: как республиканцы и демократы отреагировали на погромы сторонников Трампа
Рождество Христово 7 января 2021 - что нельзя делать в этот праздник
Рождество Христово 7 января 2021 - что нельзя делать в этот праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь