Родилась с "волчьей пастью": "танцующий миллионер" показал первое фото дочери (фото)

53-летний "Танцующий миллионер" из Италии Джанлука Вакки, который ранее показал рождественский портрет с супругой Шарон Фонсекой, впервые обнародовал фотографии своей маленькой дочери и рассказал о ее врожденной физической патологии. Как оказалось, малышка родилась с "волчьей пастью".

Фото для журнала iHola! Джанлука разместил на своей странице в Инстаграм.

"С большой любовью мы хотим поделиться историей рождения нашей Блу Иерусалема. Мы очень рады, что вы наконец-то с ней познакомились. Блу родилась с "волчьей пастью"", - написал бизнесмен.

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Добавим, что "волчья пасть" - это расщелина мягкого и твердого неба, которая практически незаметна. Современная медицина способна корректировать дефект еще в первые годы жизни ребенка.

Джанлука добавил, что такое случается с каждым 700-м младенцем: "Мы счастливы, что у нашей маленькой девочки есть отличная медицинская команда, и что в свое время они смогут продолжить операцию и, таким образом, помочь ей жить совершенно нормальной жизнью".

У одномесячной Блу Иерусалима Вакки уже имеется своя страничка в Инстаграме. Ее известные родители сделали все заранее (26 ноября), чтобы популярность их девочки росла с самого рождения.

Сейчас на аккаунт Блу подписалось около 25 тысяч пользователей.

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View this post on Instagram A post shared by Blu Jerusalema Vacchi (@babybluvacchifonseca)

View this post on Instagram A post shared by Blu Jerusalema Vacchi (@babybluvacchifonseca)

Напомним, что 25-летняя жуна Джанлуки - Шэрон Фонсека - показала фигуру после кесарева сечения.