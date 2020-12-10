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"Танцующий миллионер" умилил сеть рождественским снимком с женой

"Танцующий миллионер" умилил сеть рождественским снимком с женой
13:08 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известный своими танцами миллионер Джанлука Вакки и его супруга Шэрон Фонсека впервые стали родителями 27 октября.

Вакки часто делится снимками и видео со своей возлюбленной и новорожденной дочерью. В преддверии новогодних праздников миллионер опубликовал милое рождественское фото с супругой на фоне украшенной елки вместе со своими домашними питомцами – тремя лабрадорами.

«Мы так рады этому особому Рождеству для нашей семьи», – подписал снимок Вакки.

Для фото супруги нарядились в красно-белые наряды. Шэрон выбрала красную атласную блузку и белые брюки, а Джанлука белый костюм, который разбавил красным пиджаком.

 
 
 
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Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

 

Ранее «Телеграф» писал, что супруга Джанлука Вакки показала фигуру после родов.

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Миллионер, Джанлука Вакки.

Автор:

Телеграф
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