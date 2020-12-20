Илья Авербух: биография, личная жизнь, отношения с Лизой Арзамасовой

20 декабря стало известно, что призер Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух и звезда «Папиных дочек» актриса Лиза Арзамасова поженились. Пара расписалась в одном из московских ЗАГСов в тесном кругу родных.

Что же известно об уже супруге Лизы Арзамасовой фигуристе Илье Авербухе.

Илья Авербух – знаменитый российский фигурист, заслуженный мастер спорта и чемпион мира и Европы в танцах на льду, ныне - продюсер шоу «Ледниковый период».

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Будущий Олимпийский призер родился в Москве 18 декабря 1973 года. Его семья не была близка к спорту, его отец - инженер-изобретатель, а мама – микробиолог. Именно она и привила сыну любовь к фигурному катанию, так как была большой поклонницей этого спорта.

Поначалу Илью не принимала «община» фигурного катания, называя его бесперспективным. Однако мальчик не сдавался, и в семь лет уже выиграл свой первый конкурс. С 13 лет перешел из одиночного в парное катание.

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Первой партнершей Ильи стала Марина Анисиная. Юные спортсмены дважды становились чемпионами мира на соревнованиях для юниоров и подавали большие надежды на олимпийские медали.

Сложный характер Марины стал поводом для Авербуха поменять партнершу и сменил ее на Ирину Лобачеву, которая вскоре стала его супругой. Пара поженилась в 1995 году. Пара прожила вместе 12 лет, в 2004 году у них родился сын Мартин. Однако, в 2007 году они расстались.

Вместе с Ириной они побеждали на чемпионатах Европы и завоевали серебряные медали на Олимпиаде-2002.

После рождения сына Авербух закончил спортивную карьеру. Однако с фигурным катанием завязывать не стал. В 2004 году он организовал собственное шоу «Ледовая симфония».

В 2006 году компания «Ледовая симфония» Ильи Авербуха на Первом канале впервые представила телезрителям шоу «Звезды на льду», в котором участвуют знаменитости из мира кино и эстрады, а также спортсмены. Илья Авербух выступил в качестве продюсера и хореографа шоу. После название сменили на «Ледниковый период».

В 2018 году на Первом канале вышел «Ледниковый период. Дети».

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Об отношениях с актрисой Лизой Арзамасовой заговорили летом 2020 года, после того, как пару засекли вместе в одном из ресторанов. 24 сентября пара вместе пришла на шоу «Вечерний Ургант», где впервые рассказала о своем романе. Авербух и Арзамасова сообщили, что не хотели афишировать свои отношения.

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