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"Мы не соперники": Горбунов раскрыл секрет счастливых отношений с женой Осадчей

"Мы не соперники": Горбунов раскрыл секрет счастливых отношений с женой Осадчей
Обновлено 14:30 Сегодня Телеграф Фото: instagram Юрия Горбунова

Популярный телеведущий Юрий Горбунов, который рассказал, будет ли продолжения украинской комедии "Скажене весілля", поделился секретом счастливых отношений с супругой, так же телеведущей Екатериной Осадчей.

Заслуженный артист Украины дал откровенное интервью "Телеграфу", в котором также рассказал, как ему предлагали делать карьеру в политике.

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"Мне нравится, что мы оба телеведущие. Это плюс. К счастью, мы не соперники. В нашей профессии мы видим только позитивные моменты. Мы не надоедаем друг другу ни на работе, ни дома. Мы всегда счастливы в компании друг друга, и поэтому, когда надо вместе перед "Голосом…" поучить текст, побросать друг другу реплики, то, наоборот, это очень удобно", - поделился ведущий.

 
 
 
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Кроме того Горбунов добавил, что его любимой не нужно каждый раз объяснять, почему могла задержаться съемка и почему он не смог приехать домой вовремя: "Думаю, что если бы вторая половина занималась каким-то обычным делом, то было бы иногда много вопросов, почему съемка планировалась до 10-ти вечера, а закончилась в 2 часа ночи".

Отметим, что Горбунова и Осадчую считают одной из самых ярких супружеских пар в украинском шоу-бизнесе. 18 февраля 2017 года у них родился сын Иван.

 
 
 
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Также украинский телеведущий рассказал, в чем заключается особенность 11 сезона вокального шоу "Голос країни".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 152

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Катя Осадчая, Юрий Горбунов.
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