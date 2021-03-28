"Голос является плацдармом, где люди могут показать себя": Юрий Горбунов рассказал, чем удивителен 11 сезон шоу "Голосу країни"

24 января стартовал 11 сезон популярного вокального шоу "Голос країни. Перезавантаження", ведущим которого стал незаменимый Юрий Горбунов.

"Телеграф" пообщался с Юрием Николаевичем, и узнал у него его мнение о новом сезоне проекта и о шоу в целом.

Горбунов считает, что проект "Голос країни" сам по себе уже является уникальным событием, потому и каждый сезон он набирает огромные просмотры, и привлекает участников с разных стран, а не только из Украины.

"Каждый год в каждом сезоне есть люди, которые удивляют. Каждый сезон есть люди, которые, когда поют, ты открываешь рот и думаешь: "Вот это да! Сколько у людей таланта" - делится телеведущий.

Новый, 11 сезон, собрал крутой судейский состав, а на кастинг пришли невероятно талантливые люди: к примеру, Юлия Тымочко, которая является "жемчужиной народного таланта", известный певец Никита Ломакин, который показал что о нем еще многое не знают.

"Круто, что "Голос…" как раз является таким плацдармом, где люди могут показать себя. И никакого другого места для того, чтобы так себя проявить, у них нет. Поэтому я очень рад, что я причастен к этому процессу. И каждый раз я как новую страницу открываю" - делится Юрий Николаевич.

Телеведущий признается, что это только со стороны кажется, что вроде как каждый сезон одно и тоже: вышел, поздоровался, объявил. Но это на самом деле не так. Каждый раз все это по-новому.

Не пропустите новый этап в шоу "Голос країни" - вокальные бои, которые в этом сезоне пройдут по новым правилам: тренер может отправить домой любого участника, независимо от того, какое кресло он занимает.

28 марта включайте 1+1 в 21:00 и следите за своими фаворитами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Ранее, "Телеграф" писал, как прошла вторая часть вокальных нокаутов в 11 сезоне "Голоса країни".