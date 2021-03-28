Скачать
Воскресенье, 28.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Я дурак - я выстрелю": стало известно, чего Путин хочет добиться обострением на Донбассе
"Я дурак - я выстрелю": стало известно, чего Путин хочет добиться обострением на Донбассе
Хроники коронавируса в Украине: заболеваемость и смертность снизились на фоне снижения числа тестов и выходных
Хроники коронавируса в Украине: заболеваемость и смертность снизились на фоне снижения числа тестов и выходных
Украина перевела стрелки часов: сколько сейчас времени
Украина перевела стрелки часов: сколько сейчас времени
Морозы останутся, но снега уже не будет: синоптик порадовала прогнозом на апрель
Морозы останутся, но снега уже не будет: синоптик порадовала прогнозом на апрель

"Голос является плацдармом, где люди могут показать себя": Юрий Горбунов рассказал, чем удивителен 11 сезон шоу "Голосу країни"

"Голос является плацдармом, где люди могут показать себя": Юрий Горбунов рассказал, чем удивителен 11 сезон шоу "Голосу країни"
Обновлено 10:54 Сегодня Телеграф Фото: instagram

24 января стартовал 11 сезон популярного вокального шоу "Голос країни. Перезавантаження", ведущим которого стал незаменимый Юрий Горбунов.  

"Телеграф" пообщался с Юрием Николаевичем, и узнал у него его мнение о новом сезоне проекта и о шоу в целом. 

Горбунов считает, что проект "Голос країни" сам по себе уже является уникальным событием, потому и каждый сезон он набирает огромные просмотры, и привлекает участников с разных стран, а не только из Украины. 

"Каждый год в каждом сезоне есть люди, которые удивляют. Каждый сезон есть люди, которые, когда поют, ты открываешь рот и думаешь: "Вот это да! Сколько у людей таланта" - делится телеведущий.

Горбунов откровенно рассказал о поцелуях с экс-солисткой "ВИА Гры"

Новый, 11 сезон, собрал крутой судейский состав, а на кастинг пришли невероятно талантливые люди: к примеру,  Юлия Тымочко, которая является "жемчужиной народного таланта", известный певец Никита Ломакин, который показал что о нем еще многое не знают. 

"Круто, что "Голос…" как раз является таким плацдармом, где люди могут показать себя. И никакого другого места для того, чтобы так себя проявить, у них нет. Поэтому я очень рад, что я причастен к этому процессу. И каждый раз я как новую страницу открываю" - делится Юрий Николаевич. 

Телеведущий признается, что это только со стороны кажется, что вроде как каждый сезон одно и тоже: вышел, поздоровался, объявил. Но это на самом деле не так. Каждый раз все это по-новому. 

Не пропустите новый этап в шоу "Голос країни" - вокальные бои, которые в этом сезоне пройдут по новым правилам: тренер может отправить домой любого участника, независимо от того, какое кресло он занимает. 

28 марта включайте 1+1 в 21:00 и следите за своими фаворитами.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Ранее, "Телеграф" писал, как прошла вторая часть вокальных нокаутов в 11 сезоне "Голоса країни".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 219

Все по теме:

Шоу, Телеведущий, Голос країни, Юрий Горбунов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сколько будем платить за газ в апреле: обнародованы цены
02 Попытка разблокирования Суэцкого канала: появилось новое видео и детали операции
03 Доставка в поезд на ходу: в сеть попало забавное видео с курьером в Одессе
04 Коллапс в Суэцком канале: к маленькому экскаватору пришла помощь, но есть и "план Б"
05 Ребенок пролетел с десяток метров: момент смертельной аварии под Харьковом попал на видео
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нашли на улице с веревкой на шее: в Киеве при загадочных обстоятельствах умер мужчина
Нашли на улице с веревкой на шее: в Киеве при загадочных обстоятельствах умер мужчина
Малюська замахнулся на Бэнкси и попал под волну жесткой критики (видео)
Малюська замахнулся на Бэнкси и попал под волну жесткой критики (видео)
Попытка разблокирования Суэцкого канала: появилось новое видео и детали операции
Попытка разблокирования Суэцкого канала: появилось новое видео и детали операции
Какой праздник 28 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 28 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь