Горбунов откровенно рассказал о поцелуях с экс-солисткой "ВИА Гры"

Юрий Горбунов "заполонил" практически весь канал "1+1". Он и телеведущий, и актер, и продюсер, и в последнее время даже Тиктокер. Видимо не зря Юрий Заслуженный артист Украины.

"Телеграф" пообщался с Юрием Николаевичем, и узнал у него несколько "интересностей" о его ролях в кино и сериалах.

Помимо одной из самых успешных украинских кинокомедий "Скажене весілля", в фильмографии Горбунова есть несколько сериалов, которые также оставили заметную роль на украинском телевидении. Речь о сериале "Великі Вуйки", второй сезон которого вышел на экраны в ноябре 2020 года и собрал большое количество звезд украинского шоу-бизнеса: Юрий Горбунов, Надежда Мейхер, Тина Кароль, Лидия Таран, Влад Яма, Евгений Кошевой, Юрий Ткач, Екатерина Осадчая.

Стоит отметить, что несмотря на то, что в сериале снималась и настоящая супруга Юрия Николаевича, в сериале любовная линия его героя связана с украинской певицей, экс-солисткой "ВИА Гры" Надеждой Мейхер. "Телеграф" поинтересовался, как на пикантные сцены между их героями реагировали реальные их возлюбленные.

"Все прекрасно понимают, что это работа, это кино, и в кино есть разное, что надо воплощать в жизнь. Но там не было ничего такого, что вызвало бы прямо какую-то бурю эмоций" - рассказал Юрий, отметив, что интимные сцены в сериале были в меру, без всякого перехода за красную линию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@aesthettiks)

Также, телеведущий рассказал, что во время самих съемок естественно работали "законы природы", и конечно же против актеров: когда надо снимать жару – на улице холодно, а когда должен быть ветер и нужен дождь – то в это время жара.

"В моем случае, это сцены, которые снимались в бассейне, когда мой персонаж Иван учится плавать под руководством Боди. Именно в этот день температура опустилась. Несмотря на то, что на момент съёмок вышло солнышко, всё равно вода была сильно холодная" - признается Юрий.

Ранее, "Телеграф" писал, что Юрий Николаевич намекнул, будет ли продолжение у комедии "Скажене весілля", ведь все три фильма имели большой успех.