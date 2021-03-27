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Горбунов откровенно рассказал о поцелуях с экс-солисткой "ВИА Гры"

Горбунов откровенно рассказал о поцелуях с экс-солисткой "ВИА Гры"
Обновлено 15:01 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Юрий Горбунов "заполонил" практически весь канал "1+1". Он и телеведущий, и актер, и продюсер, и в последнее время даже Тиктокер. Видимо не зря Юрий Заслуженный артист Украины. 

"Телеграф" пообщался с Юрием Николаевичем, и узнал у него несколько "интересностей" о его ролях в кино и сериалах. 

Помимо одной из самых успешных украинских кинокомедий "Скажене весілля", в фильмографии Горбунова есть несколько сериалов, которые также оставили заметную роль на украинском телевидении. Речь о сериале "Великі Вуйки", второй сезон которого вышел на экраны в ноябре 2020 года и собрал большое количество звезд украинского шоу-бизнеса: Юрий Горбунов, Надежда Мейхер, Тина Кароль, Лидия Таран, Влад Яма, Евгений Кошевой, Юрий Ткач, Екатерина Осадчая. 

Стоит отметить, что несмотря на то, что в сериале снималась и настоящая супруга Юрия Николаевича, в сериале любовная линия его героя связана с украинской певицей,  экс-солисткой "ВИА Гры" Надеждой Мейхер. "Телеграф" поинтересовался, как на пикантные сцены между их героями реагировали реальные их возлюбленные.

"Все прекрасно понимают, что это работа, это кино, и в кино есть разное, что надо воплощать в жизнь. Но там не было ничего такого, что вызвало бы прямо какую-то бурю эмоций" - рассказал Юрий, отметив, что интимные сцены в сериале были в меру, без всякого перехода за красную линию.

 
 
 
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Также, телеведущий рассказал, что во время самих съемок естественно работали "законы природы", и конечно же против актеров: когда надо снимать жару – на улице холодно, а когда должен быть ветер и нужен дождь – то в это время жара.

"В моем случае, это сцены, которые снимались в бассейне, когда мой персонаж Иван учится плавать под руководством Боди. Именно в этот день температура опустилась. Несмотря на то, что на момент съёмок вышло солнышко, всё равно вода была сильно холодная" - признается Юрий.

Ранее, "Телеграф" писал, что Юрий Николаевич намекнул, будет ли продолжение у комедии "Скажене весілля", ведь все три фильма имели большой успех.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 120

Все по теме:

Фильмы, Сериалы, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов, Скажене весілля, Великі Вуйки.
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