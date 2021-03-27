"Герои "Скаженого весілля" стали национальными": Юрий Горбунов заинтриговал возможным продолжением

Украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов, который выступил на сцене шоу "Липсинг Баттл", спродюсировал один из самых успешных украинских кинокомедий "Скажене весілля", третья часть которой вышла в прокат 25 февраля.

Артист поделился с "Телеграфом", что четвертой части фильма в планах не ожидается, а вот трансформация этой истории будет.

"Мы в процессе. Не хочу раскрывать все наши подробности, потому что планами делиться - это смешить Бога и людей. Будет новый полный метр, новый сериал и об этом поведаем позже. Герои "Скаженого весілля" стали уже национальными и просто так бросать их нельзя", - рассказал Горбунов.

Фильм "Скажене весілля 3" стал победителем 14 конкурсного отбора Госкино. Новым режиссером франшизы стал Любомир Левицкий, который заменил Влада Дикого, работавшего над предыдущими двумя частями.

Напомним, что по сюжету третьей части к свадьбе готовится младший сын семьи Середюков - Захар, который решил женится на дочери цыганского барона.

Добавим, что после выхода фильма "Скажене весілля 3" блогер Тайлер Андерсон на своем YouTube-канале Geek Journal обвинил ленту в чрезмерной рекламе.