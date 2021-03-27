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"Герои "Скаженого весілля" стали национальными": Юрий Горбунов заинтриговал возможным продолжением

"Герои "Скаженого весілля" стали национальными": Юрий Горбунов заинтриговал возможным продолжением
Обновлено 10:29 Сегодня Телеграф Фото: instagram crazywedding3_official

Украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов, который выступил на сцене шоу "Липсинг Баттл", спродюсировал один из самых успешных украинских кинокомедий "Скажене весілля", третья часть которой вышла в прокат 25 февраля.

Артист поделился с "Телеграфом", что четвертой части фильма в планах не ожидается, а вот трансформация этой истории будет.

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"Мы в процессе. Не хочу раскрывать все наши подробности, потому что планами делиться - это смешить Бога и людей. Будет новый полный метр, новый сериал и об этом поведаем позже. Герои "Скаженого весілля" стали уже национальными и просто так бросать их нельзя", - рассказал Горбунов.

Фильм "Скажене весілля 3" стал победителем 14 конкурсного отбора Госкино. Новым режиссером франшизы стал Любомир Левицкий, который заменил Влада Дикого, работавшего над предыдущими двумя частями.

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Напомним, что по сюжету третьей части к свадьбе готовится младший сын семьи Середюков - Захар, который решил женится на дочери цыганского барона.

Добавим, что после выхода фильма "Скажене весілля 3" блогер Тайлер Андерсон на своем YouTube-канале Geek Journal обвинил ленту в чрезмерной рекламе.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 141

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Фильмы, Сериалы, Трейлеры, Юрий Горбунов, Скажене весілля, Скажене весілля 3.
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