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"Лига справедливости" Зака Снайдера: новая версия на четыре часа (видео)

"Лига справедливости" Зака Снайдера: новая версия на четыре часа (видео)
Обновлено 10:12 Сегодня Телеграф Фото: instagram Zack Snyder’s Justice League

18 марта на потоковом сервисе HBO Max состоялась премьера долгожданного фантастического боевика "Лига справедливости" Зака Снайдера, которая если не кардинально, то немного отличается от версии режиссера Джосса Уидона 2017 года.

Американский супергеройский фильм основан на комиксах об одноименной команде супергероев издательства DC Comics, а новая версия представляет собой пятый фильм расширенной вселенной DC, как отдельное творения Зака Снайдера после его ухода с поста режиссера. Тогда фильм получил довольно негативные отзывы как от кинокритиков, так и от поклонников оригинальных комиксов DC.

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Сюжетно новая версия практически не отличается от предыдущей, но в нее были добавлены все вырезанные сцены, показаны дополнительные герои, а хронометраж увеличился в два раза. Напомним, что зрителям представили таких героев, как Дефстроука (Джо Манганьелло) и Меры (Эмбер Херд). Также в фильме появился Джокер, которого в "Отряде самоубийц" сыграл актер и музыкант Джаред Лето.

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Можно резюмировать, что "Лига справедливости" Зака Снайдера, рассказывающая о том, как Бэтмен объединил главных героев киновселенной, сбросила все лишнее и оброс контекстом, которого ранее не хватало версии Уидона.

В главных ролях сыграли: Бен Аффлек (Бэтмен), Генри Кавилл (Супермен), Галь Гадот (Чудо-женщина), Джейсон Момоа (Аквамен), Эзра Миллер (Флэш), Рэй Фишер (Киборг), Эми Адамс (Лоис Лейн), Джереми Айронс (Альфред Пенниуорт), Дайан Лейн (Марта Кент), Джесси Айзенберг (Лекс Лютор) и другие.

Средний рейтинг на киносервисах:

  • IMDB: 8,5/10
  • КиноПоиск: 8,3
  • Rotten Tomatoes: средний "томатометр" - 74%; средняя оценка аудитории - 96%

Рецензии зрителей:

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 288

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Рейтинги, HBO, Лига справедливости, Трейлеры, Зак Снайдер, Отзывы, Лига справедливости Зака Снайдера.
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