"Лигу справедливости" официально признали самым неудачным фильмом

Поклонники киновселенной DCEU и оригинальных комиксов DC Comics могут долго спорить о том, какой фильм является самым неудачным, но, если судить исключительно с точки зрения финансов, бесспорным "лидером" является "Лига справедливости".

Супергеройский блокбастер в минувшие выходные завершил мировой прокат – и по его итогам выяснилось, что "Лига справедливости" заработала меньше, чем любой другой фильм DC.

За 119 дней в прокате (17 недель) "Лига справедливости" собрала по миру 657,9 миллионов долларов. Для сравнения, первый ансамблевый фильм Marvel – "Мстители" 2012 года – в свое время сумели заработать в два с лишним раза больше, 1,5 миллиарда.

"Лига справедливости" с точки зрения кассовых сборов выступила хуже всего. Ранее "антилидером" был "Человек из стали", который вышел в 2013 году и собрал 668 миллионов долларов. Справедливости ради отметим, что и фильмов в составе DC не так много – всего 5.

Самый кассовый – "Бэтмен против Супермена", заработавший по миру 873,6 миллиона долларов, а "серебро" - у "Чудо-женщины" со сборами в 821,8 миллион.