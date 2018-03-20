Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко в Катаре договаривается о поставках сжиженного газа Порошенко в Катаре договаривается о поставках сжиженного газа
Новости: Командующий Наев назвал главное отличие операции Объединенных сил от АТО Главное отличие операции Объединенных сил от АТО
Новости: Бубка получил специальную премию в Монако Бубка получил специальную премию в Монако
Новости: Знаменитый украинский историк анонсировал выход книги о Чернобыле Знаменитый украинский историк анонсировал выход книги о Чернобыле
X

"Лигу справедливости" официально признали самым неудачным фильмом

"Лига справедливости"
16:24 Сегодня Телеграф
www.popcornnews.ru
Фото из открытых источников

Новости культуры: "Лига справедливости" заработал меньше всего в финансовом плане и не сильно удивил поклонников DC.

Поклонники киновселенной DCEU и оригинальных комиксов DC Comics могут долго спорить о том, какой фильм является самым неудачным, но, если судить исключительно с точки зрения финансов, бесспорным "лидером" является "Лига справедливости".

Супергеройский блокбастер в минувшие выходные завершил мировой прокат – и по его итогам выяснилось, что "Лига справедливости" заработала меньше, чем любой другой фильм DC.

За 119 дней в прокате (17 недель) "Лига справедливости" собрала по миру 657,9 миллионов долларов. Для сравнения, первый ансамблевый фильм Marvel – "Мстители" 2012 года – в свое время сумели заработать в два с лишним раза больше, 1,5 миллиарда.

"Лига справедливости" с точки зрения кассовых сборов выступила хуже всего. Ранее "антилидером" был "Человек из стали", который вышел в 2013 году и собрал 668 миллионов долларов. Справедливости ради отметим, что и фильмов в составе DC не так много – всего 5.

Самый кассовый – "Бэтмен против Супермена", заработавший по миру 873,6 миллиона долларов, а "серебро" - у "Чудо-женщины" со сборами в 821,8 миллион.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, DC, DCEU, Лига справедливости, Самый неудачный фильм, Финансы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Звезда "Дневников вампира" снимется в новом комедийном сериале Новые "Мстители" побили рекорд по продаже билетов за шесть часов Захватывающие фильмы Люка Бессона, которые должен посмотреть каждый (Видео)

Последние новости

Стартовали съемки нового сезона "Топ-модель по-украински" Украинские паралимпийцы получили государственные денежные вознаграждения МИД о вмешательстве Венгрии в отношения Украины и НАТО
Сегодня читают
01 У Порошенко анонсировали важное видео по Савченко
02 Гороскоп на сегодня, 20 марта 2018: все знаки зодиака
03 Погба перед матчем с Россией покрасился в желто-синий цвет
04 Ученые заявили, что перед динозаврами на Земле господствовали предки млекопитающих
05 Сколько стоят хорошие б/у машины из Франции на авторынке в Литве (Видео)
Новости сегодня
16:43 Информатор убитой на Мальте журналистки сдался в полицию
16:43 Зинченко: Нужно поправлять вокальные способности в Украине
16:42 "Киевавтодор" готов к снегопаду
16:40 Украинская певица проникновенно спела хит Квитки Цисык (Видео)
16:29 Очарование: как выглядели участницы конкурса красоты в 1930-м году (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рубану объявили новое подозрение Рубану объявили новое подозрение
Новости: Украина и Катар отменили визы Украина и Катар отменили визы
Новости: ГПУ направила Януковичу повестки в суд ГПУ направила Януковичу повестки в суд
Новости: Какая стоимость продуктов по состоянию на 20 марта 2018 года Какая стоимость продуктов по состоянию на 20 марта 2018 года
Добавить комментарий
0