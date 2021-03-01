"Корона", "Ферзевый гамбит" и "Душа": названы все победители "Золотого глобуса-2021"

В ночь с 28 февраля на 1 марта в США прошла 78-ая церемония награждения кинопремии Золотой глобус, которую ежегодно вручает Ассоциация кинокритиков вещательных компаний. Так, как пандемию коронавируса, увы, пока никто не отменял, то прошло награждение в виртуальном формате.

Трансляция кинопремии велась сразу на двух локациях: в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, где ведущие награждение Тина Фей и Эми Полер объявляли победителей. Прямой эфир с церемонии обеспечивал американский телеканал NBC.

Победители получали свои награды в онлайн-формате, сидя у себя дома. Однако это не помешало некоторым из знаменитостей таки достать из шкафа красивое платье или костюм.

Победителей выбирали в 25 номинациях, плюс премия имени Кэрол Бернетт и премия Сесиля Б. Де Милля.

Лучший фильм в жанре мюзикл или комедия

Лучшая актриса в мюзикле или комедии

Лучший актер в мюзикле или комедии

Io sì (Seen), Вся жизнь впереди / The Life Ahead

Лучший мини-сериал, сериал-антология или фильм для телевидения

Лучшая актриса в сериале, мюзикле или комедии

Лучший актер в сериале, мюзикле или комедии

Лучшая актриса мини-сериала, антологии или фильма для телевидения

Лучший актер мини-сериала, антологии или фильма для телевидения

Марк Руффало, Я знаю, что это правда / I Know This Much Is True

Джиллиан Андерсон, Корона / The Crown

Премию имени Кэрол Бернетт за жизненные достижения в области телевидения получил 98-летний сценарист, продюсер и режиссер Норман Лир, а премия Сесиля Б. Де Милля за выдающиеся заслуги в кинематографе ушла к 83-летней актрисе и общественной активистке Джейн Фонда.

Ранее, "Телеграф" писал, что триумфатор премии стримминговый сервис Netflix презентовал ролик с премьерами 2021 года.