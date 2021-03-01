"Корона", "Ферзевый гамбит" и "Душа": названы все победители "Золотого глобуса-2021"

В ночь с 28 февраля на 1 марта в США прошла 78-ая церемония награждения кинопремии Золотой глобус, которую ежегодно вручает Ассоциация кинокритиков вещательных компаний. Так, как пандемию коронавируса, увы, пока никто не отменял, то прошло награждение в виртуальном формате.
Трансляция кинопремии велась сразу на двух локациях: в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, где ведущие награждение Тина Фей и Эми Полер объявляли победителей. Прямой эфир с церемонии обеспечивал американский телеканал NBC.
Победители получали свои награды в онлайн-формате, сидя у себя дома. Однако это не помешало некоторым из знаменитостей таки достать из шкафа красивое платье или костюм.
Победителей выбирали в 25 номинациях, плюс премия имени Кэрол Бернетт и премия Сесиля Б. Де Милля.
Наибольшее количество наград получил стриминговый сервис Netflix, в частности сериал “Корона” забрал 4 награды.
Лучший драматический фильм
Земля кочевников / Nomandland
Лучший фильм в жанре мюзикл или комедия
Борат 2 / Borat
Лучший режиссер
Хлоя Чжао, Земля кочевников / Nomandland
Лучший актер в драме
Чедвик Боузман, Ма Рейни: Мать блюза / Ma Rainey’s Black Bottom
Лучшая актриса в драме
Андра Дей, Соединенные Штаты против Билли Холидей / The United States vs. Billie Holiday
Лучшая актриса в мюзикле или комедии
Розамунд Пайк, Аферистка / I Care a Lot
Лучший актер в мюзикле или комедии
Саша Барон Коэн, Борат 2 / Borat
Лучший фильм на иностранном языке
Минари / Minari
Лучший анимационный фильм
Душа / Soul
Лучший сценарий
Аарон Соркин, Суд на чикагской семеркой / The Trial of the Chicago 7
Лучшая песня
Io sì (Seen), Вся жизнь впереди / The Life Ahead
Лучшая музыка к фильму
Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист, Душа / Soul
Лучший актер второго плана в кинофильме
Дэниэл Калуя, Иуда и Черный Мессия / Judas and the Black Messiah
Лучшая актриса второго плана в кинофильме
Джоди Фостер, Мавританец / The Mauritanian
Лучший драматический телесериал
Корона / The Crown
Лучший телесериал, мюзикл или комедия
Шиттс Крик / Schitt’s Creek
Лучший мини-сериал, сериал-антология или фильм для телевидения
Ферзевый гамбит / Queen’s Gambit
Лучшая актриса в сериале, мюзикле или комедии
Кэтрин О’Хара, Шиттс Крик / Schitt’s Creek
Лучший актер в сериале, мюзикле или комедии
Джейсон Судейкис, Тед Лассо / Ted Lasso
Лучшая актриса мини-сериала, антологии или фильма для телевидения
Аня Тейлор-Джой, Ферзевый гамбит / Queen’s Gambit
Лучший актер мини-сериала, антологии или фильма для телевидения
Марк Руффало, Я знаю, что это правда / I Know This Much Is True
Лучшая актриса в драматическом телесериале
Эмма Коррин, Корона / The Crown
Лучший актер в драматическом телесериале
Джош О’Коннор, Корона / The Crown
Лучший актер второго плана в телесериале
Джон Бойега, Голос перемен / Small Axe
Лучшая актриса второго плана в телесериале
Джиллиан Андерсон, Корона / The Crown
Премию имени Кэрол Бернетт за жизненные достижения в области телевидения получил 98-летний сценарист, продюсер и режиссер Норман Лир, а премия Сесиля Б. Де Милля за выдающиеся заслуги в кинематографе ушла к 83-летней актрисе и общественной активистке Джейн Фонда.
Ранее, "Телеграф" писал, что триумфатор премии стримминговый сервис Netflix презентовал ролик с премьерами 2021 года.