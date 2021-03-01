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"Корона", "Ферзевый гамбит" и "Душа": названы все победители "Золотого глобуса-2021"

"Корона", "Ферзевый гамбит" и "Душа": названы все победители "Золотого глобуса-2021"
Обновлено 07:54 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В ночь с 28 февраля на 1 марта в США прошла 78-ая церемония награждения кинопремии Золотой глобус, которую ежегодно вручает Ассоциация кинокритиков вещательных компаний. Так, как пандемию коронавируса, увы, пока никто не отменял, то прошло награждение в виртуальном формате. 

Трансляция кинопремии велась сразу на двух локациях: в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, где ведущие награждение Тина Фей и Эми Полер объявляли победителей. Прямой эфир с церемонии обеспечивал американский телеканал NBC.  

Победители получали свои награды в онлайн-формате, сидя у себя дома. Однако это не помешало некоторым из знаменитостей таки достать из шкафа красивое платье или костюм.  

Победителей выбирали в 25 номинациях, плюс премия имени Кэрол Бернетт и премия Сесиля Б. Де Милля. 

Наибольшее количество наград получил стриминговый сервис Netflix, в частности сериал “Корона” забрал 4 награды. 

Лучший драматический фильм 

Земля кочевников / Nomandland 

Лучший фильм в жанре мюзикл или комедия 

Борат 2 / Borat 

Лучший режиссер 

Хлоя Чжао, Земля кочевников / Nomandland 

Лучший актер в драме 

Чедвик Боузман, Ма Рейни: Мать блюза / Ma Rainey’s Black Bottom 

Лучшая актриса в драме 

Андра Дей, Соединенные Штаты против Билли Холидей / The United States vs. Billie Holiday 

Лучшая актриса в мюзикле или комедии 

Розамунд Пайк, Аферистка / I Care a Lot 

Лучший актер в мюзикле или комедии 

Саша Барон Коэн, Борат 2 / Borat 

Лучший фильм на иностранном языке 

Минари / Minari 

Лучший анимационный фильм 

Душа / Soul 

Лучший сценарий 

Аарон Соркин, Суд на чикагской семеркой / The Trial of the Chicago 7 

Лучшая песня 

Io sì (Seen), Вся жизнь впереди / The Life Ahead 

Лучшая музыка к фильму 

Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист, Душа / Soul 

Лучший актер второго плана в кинофильме 

Дэниэл Калуя, Иуда и Черный Мессия / Judas and the Black Messiah 

Лучшая актриса второго плана в кинофильме 

Джоди Фостер, Мавританец / The Mauritanian 

Лучший драматический телесериал 

Корона / The Crown 

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Лучший телесериал, мюзикл или комедия 

Шиттс Крик / Schitt’s Creek 

Лучший мини-сериал, сериал-антология или фильм для телевидения 

Ферзевый гамбит / Queen’s Gambit 

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Лучшая актриса в сериале, мюзикле или комедии 

Кэтрин О’Хара, Шиттс Крик / Schitt’s Creek 

Лучший актер в сериале, мюзикле или комедии 

Джейсон Судейкис, Тед Лассо / Ted Lasso 

Лучшая актриса мини-сериала, антологии или фильма для телевидения 

Аня Тейлор-Джой, Ферзевый гамбит / Queen’s Gambit 

Лучший актер мини-сериала, антологии или фильма для телевидения 

Марк Руффало, Я знаю, что это правда / I Know This Much Is True 

Лучшая актриса в драматическом телесериале 

Эмма Коррин, Корона / The Crown 

Лучший актер в драматическом телесериале 

Джош О’Коннор, Корона / The Crown 

Лучший актер второго плана в телесериале 

Джон Бойега, Голос перемен / Small Axe 

Лучшая актриса второго плана в телесериале 

Джиллиан Андерсон, Корона / The Crown 

Премию имени Кэрол Бернетт за жизненные достижения в области телевидения получил 98-летний сценарист, продюсер и режиссер Норман Лир, а премия Сесиля Б. Де Милля за выдающиеся заслуги в кинематографе ушла к 83-летней актрисе и общественной активистке Джейн Фонда.

Ранее, "Телеграф" писал, что триумфатор премии стримминговый сервис Netflix презентовал ролик с премьерами 2021 года.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 239

Все по теме:

Премия, Кино, Золотой глобус, Душа, Корона, Ход королевы, Ферзевый гамбит.
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