"Корона", "Ферзевый гамбит" и "Душа": названы все победители "Золотого глобуса-2021"

В ночь с 28 февраля на 1 марта в США прошла 78-ая церемония награждения кинопремии Золотой глобус, которую ежегодно вручает Ассоциация кинокритиков вещательных компаний. Так, как пандемию коронавируса, увы, пока никто не отменял, то прошло награждение в виртуальном формате.

Андра Дей, Соединенные Штаты против Билли Холидей / The United States vs. Billie Holiday

Аарон Соркин, Суд на чикагской семеркой / The Trial of the Chicago 7

Io sì (Seen), Вся жизнь впереди / The Life Ahead

Дэниэл Калуя, Иуда и Черный Мессия / Judas and the Black Messiah

Марк Руффало, Я знаю, что это правда / I Know This Much Is True