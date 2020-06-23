Коронавирус: церемонию вручения наград премии "Золотой глобус" перенесли

Вручение престижной премии в области киноискусства Золотой глобус из-за эпидемии коронавируса перенесли. Об этом организаторы премии сообщили в Twitter.

Церемония вручения наград, которая проходит в начале января, состоится 28 февраля 2021 года.

Ранее на эту дату была намечена церемония вручения премии Оскар, однако она пройдет в апреле.

"Мы рады анонсировать, что 78-ая церемония вручения Золотого глобуса пройдет в воскресенье, 28 февраля 2021 года. Церемония пройдет в Калифорнии, в Беверли Хилтон", - написали организаторы.

Как сообщалось ранее, американская киноакадемия приняла решение перенести церемонию вручения премии "Оскар" на апрель 2021 года.