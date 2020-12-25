В украинский прокат выходит мультфильм "Душа": интересные факты (видео)

25 декабря в украинский прокат вышел мультфильм "Душа" производства студии Pixar Animation Studios.
По сюжету, преподаватель музыки в средней школе Джо Гарднер неожиданно оказывается в мире, где пробуждаются человеческие вдохновения, увлечения, желания и интересы, и там он знакомится с юной душой по имени 22.
Режиссером ленты стал Пит Доктер ("Корпорация монстров", "Вверх", "Головоломка").
Роли озвучили актеры Джейми Фокс, Тина Фей, Questlove, Филисия Рашад, Дэвид Диггс, Анджела Бассетт и другие.
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Интересные факты о фильме "Душа":
- 23-й фильм Pixar.
- первый мультфильм Pixar с участием афроамериканского героя.
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- Второй фильм Pixar, который должен был выйти 19 июня 2020 года (после "Головоломки" 2015 года), но из-за пандемии картина не вышла в кинопрокат, а только 25 декабря 2020 года стала доступна на сервисе Disney+.
- Первая режиссерская работа Пита Доктера без участия Джона Лассетера (режиссер и аниматор - ред.) после его ухода с поста генерального директора всех анимационных площадок Диснея.
- 2-й анимационный фильм актера и певца Дэйвида Диггса, после "Фердинанд" (2017).
- Пятый фильм Pixar будет снят продюсером Джонасом Риверой после "Вперед и вверх" (2009), "Мыслями наизнанку" (2015), "История игрушек 4" (2019) и "Вперед" (2020).
На обзорном агрегаторе Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг одобрения 98%. Оценка аудитории составляет 100%.
Джо Моргенштерн из Wall Street Journal:
"Фильм жонглирует интересными идеями, драматизирует их с большим воодушевлением и глубоким чувством"
Сара Мишель Феттерс - MovieFreak.com:
""Душа" заканчивается на идеальной ноте, ее последние мгновения переполняются объемными человеческими озарениями, настолько мелодичными, что я могу с радостью напевать ее кульминационную мелодию всю жизнь и, вероятно, никогда не устану слушать ее"
Джим Шембри - jimschembri.com:
"Великолепный каскад развлечений, полный захватывающих идей и блестяще задуманных сверхъестественных визуальных эффектов... Режиссер Пит Доктер и его команда создали образы этих небесных преисподней, они одновременно неотразимы, красивы и восхитительны"
На Metacritic мультфильм имеет средневзвешенную оценку 85 из 100, основанную на 36 критиках, что указывает на "всеобщее признание".
На сервисе IMDb "Душа" имеет оценку 7,7/10.
Отзыв от пользователя wcandace-55643:
"Мне очень понравился этот фильм о том, как узнать, что делает каждого человека уникальным, и вдохновиться страстью, хобби или чем-то еще. Очень рекомендую этот фильм!"
Смотрите трейлер фильма "Душа" - видео:
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