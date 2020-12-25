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В украинский прокат выходит мультфильм "Душа": интересные факты (видео)

В украинский прокат выходит мультфильм "Душа": интересные факты (видео)
Обновлено 12:55 Сегодня Телеграф Фото: instagram

25 декабря в украинский прокат вышел мультфильм "Душа" производства студии Pixar Animation Studios.

По сюжету, преподаватель музыки в средней школе Джо Гарднер неожиданно оказывается в мире, где пробуждаются человеческие вдохновения, увлечения, желания и интересы, и там он знакомится с юной душой по имени 22.

Режиссером ленты стал Пит Доктер ("Корпорация монстров", "Вверх", "Головоломка").

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Роли озвучили актеры Джейми Фокс, Тина Фей, Questlove, Филисия Рашад, Дэвид Диггс, Анджела Бассетт и другие.

 
 
 
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Интересные факты о фильме "Душа":

- 23-й фильм Pixar.

- первый мультфильм Pixar с участием афроамериканского героя.

 
 
 
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- Второй фильм Pixar, который должен был выйти 19 июня 2020 года (после "Головоломки" 2015 года), но из-за пандемии картина не вышла в кинопрокат, а только 25 декабря 2020 года стала доступна на сервисе Disney+.

- Первая режиссерская работа Пита Доктера без участия Джона Лассетера (режиссер и аниматор - ред.) после его ухода с поста генерального директора всех анимационных площадок Диснея.

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- 2-й анимационный фильм актера и певца Дэйвида Диггса, после "Фердинанд" (2017).

- Пятый фильм Pixar будет снят продюсером Джонасом Риверой после "Вперед и вверх" (2009), "Мыслями наизнанку" (2015), "История игрушек 4" (2019) и "Вперед" (2020).

На обзорном агрегаторе Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг одобрения 98%. Оценка аудитории составляет 100%.

Джо Моргенштерн из Wall Street Journal:

"Фильм жонглирует интересными идеями, драматизирует их с большим воодушевлением и глубоким чувством"

 Сара Мишель Феттерс - MovieFreak.com:

""Душа" заканчивается на идеальной ноте, ее последние мгновения переполняются объемными человеческими озарениями, настолько мелодичными, что я могу с радостью напевать ее кульминационную мелодию всю жизнь и, вероятно, никогда не устану слушать ее"

Джим Шембри - jimschembri.com:

"Великолепный каскад развлечений, полный захватывающих идей и блестяще задуманных сверхъестественных визуальных эффектов... Режиссер Пит Доктер и его команда создали образы этих небесных преисподней, они одновременно неотразимы, красивы и восхитительны"

Известна дата выхода нового фильма со звездой "Хода королевы"

На Metacritic мультфильм имеет средневзвешенную оценку 85 из 100, основанную на 36 критиках, что указывает на "всеобщее признание".

На сервисе IMDb "Душа" имеет оценку 7,7/10.

Отзыв от пользователя wcandace-55643:

"Мне очень понравился этот фильм о том, как узнать, что делает каждого человека уникальным, и вдохновиться страстью, хобби или чем-то еще. Очень рекомендую этот фильм!"

Смотрите трейлер фильма "Душа" - видео:

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Все по теме:

Тина Фей, Трейлеры, Душа, Джейми Фокс, Отзывы, Афиша.

Автор:

Телеграф
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