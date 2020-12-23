Семейка Крудс 2: стоит ли смотреть, отзывы (видео)

В четверг, 17 декабря, состоялись допремьерные показы полнометражного мультфильма производства студии DreamWorks Animation "Семейка Крудс: Новоселье".

Главная премьера запланирована на 24 декабря этого года.

По сюжету, доисторическому семейству Крудс бросает вызов конкурирующая семья Беттерманов, которые утверждают, что они лучше и более развиты.

View this post on Instagram A post shared by The Croods (@thecroods)

Режиссером продолжения анимационного фильма стал Джоэл Кроуфорд. Сценарием занимались Дэн Хагеман и Кевин Хагман.

Роли "Семейка Крудс" озвучивали голливудские актеры Николас Кейдж, Эмма Стоун, Райан Рейнольдс, Кэтрин Кинер, Кларк Дьюк, Клорис Личмен, Лесли Манн, Келли Мэри Трэн, Питер Динклэйдж и другие.

На обзорном агрегаторе Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг одобрения 72%. Оценка аудитории составляет 95%.

"Очень увлекательная, энергичная, чудесно анимированная шумная игра, приправленная великолепными боевыми сценами... Близкое по духу, мягкое послание фильма о толерантности, примирении и умении ладить с теми, кого считают "другими", является своевременным", - считает критик Джим Шембри.

"В сценарии удается найти относительно тонкий баланс между его персонажами и комедийно-приключенческими декорациями, которые являются настоящим смыслом существования фильма", - пишет Кит Уотсон из Slant Magazine.

На Metacritic мультфильм имеет средневзвешенную оценку 56 из 100, основанную на 26 критиках, что указывает на "смешанные или средние отзывы".

На сервисе IMDb "Семейка Крудс: Новоселье" имеет оценку 7,0/10.

Отзыв от пользователя vsk-36606:

"Мои ожидания от продолжения любого фильма всегда были низкими. Так было с этим фильмом. Однако когда я начал смотреть его смотреть, я был впечатлен им. У нас было продолжение предыдущих фильмов с юмором каменного века, УДИВИТЕЛЬНЫЕ визуальные эффекты (серьезно, это должно быть самое впечатляющее в этом фильме), потрясающая анимация, несколько интересных персонажей... Это настоящий приключенческий праздник - довольно быстро развивающийся".

Ранее в украинский прокат вышел супергеройский фильм "Чудо-женщина: 1984" - отзывы.