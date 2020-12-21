Отзывы про фильм "Чудо-женщина: 1984" и стоит ли смотреть его в кино

В среду, 16 декабря, в украинский прокат вошел супергеройский фильм на основе комиксов DC - "Чудо-женщина: 1984". Лента является продолжением фильма 2017 года "Чудо-женщина" и восьмой частью киновлесенной DC.

Режиссером, сценаристом и продюсером фильма выступила Пэтти Дженкинс ("Чудо-женщина", "Монстр" (2003)).

Главную роль исполнила израильская актриса Галь Гадот, а Крис Пайн, Кристен Уиг и Педро Паскаль сыграли второстепенные роли.

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По сюжету, главная героиня Диана Принц (Галь Гадот) вступает в конфликт с Советским Союзом во время холодной войны в 1980-х годах, и противостоит грозным противникам - Максвеллу Лорду (Педро Паскаль) и Гепарде (Кристен Уиг).

Фильм признан многими кинокритиками лучшим в киновселенной DC.

Согласно данным Rotten Tomatoes, фильм получил 85% положительных отзывов.

Кинокритик Мик ЛаСаль из San Francisco Chronicle написал, что фильм "Чудо-женщина: 1984" устанавливает совершенно новый стандарт для франшизы.

Энн Хорнадей из The Washington Post пишет: "Те же элементы, которые сделали "Чудо-женщину" таким удовольствием для просмотра, присутствуют и в "WW84", в том числе в высшей степени хладнокровная Гадот, которая играет главного героя с той же грацией и сдержанностью, что и в первоначальной части".

"Это довольно увлекательное продолжение", - сказал Майкл Филлипс из газеты Chicago Tribune.

Но украинские зрители, которые успели просмотреть новую картину от режиссера Пэтти Дженкинс отметили на сайте Кино-Театр.ua, что "сценарных и логических дыр хватает".

"Конечно, это лучшее развлечение в кино в декабре 2020-го. Однако по меркам супергеройского кино здесь экшена и развлечения меньше чем хотелось бы, а вот сценарных и логических дыр хватает. Карикатурные восьмидесятые, битва голубя с крысой и никакая хоть и очень красивая Гадот", - написал пользователь anazar2.

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