Известна дата выхода нового фильма со звездой "Хода королевы"

Студия Warner Bros. объявила дату выхода приквела фильма "Безумный Макс: Дорога ярости", который получил название "Фуриоса". Напомним, что роль героини в предыдущем фильме играла Шарлиз Терон.

"Фуриоса" выйдет в прокат 23 июня 2023 года. Об этом сообщает издание Variety.

Главная роль досталась Ане Тейлор-Джой ("Ход королевы", "Сплит", "Новые мутанты"). Также в картине появятся Крис Хемсворт ("Тор") и Яхья Абдул-Матин II ("Хранители").

Кроме этого, в 2023 году выйдет еще две киноленты: 21 июля - полнометражная адаптация истории Гадкого Койота из "Луни Тюнз", а 20 декабря - киноадаптация мюзикла "Пурпурный цвет".

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