"Фуриоса всегда будет в моих мыслях": Шарлиз Терон поделилась мыслями о приквеле "Дороги ярости"

В мае режиссёр Джордж Миллер рассказал, что отказался от технологии омоложения для приквела "Дороги ярости" о Фуриосе. Вместо этого героиню в новом фильме сыграет уже другая актриса. Шарлиз Терон, сыгравшая Фуриосу в "Дороге ярости", поговорила о своих проектах в интервью с The Hollywood Reporter и не стала скрывать — она опечалена, что не вернётся к роли в приквеле.

"Я, конечно, немного опечалена. Я люблю этого персонажа и благодарна, что смогла сыграть маленькую роль в его создании. Фуриоса всегда будет в моих мыслях. Разумеется, я бы хотела увидеть продолжение истории, однако если Джордж считает, что ему стоит пойти в другом направлении, то я доверяю ему", - сказала Терон.

Терон не думает, что смена актрисы плохо скажется на истории. В качестве примера она привела сериал "Чернобыль", в котором британские актёры сыграли жителей СССР, и при этом повествование не пострадало.

В этом же интервью актриса подтвердила, что сиквел "Взрывной блондинки" в "активной разработке". Карантин дал ей время присоединиться к сценаристам с помощью Zoom и поучаствовать в процессе.

Продолжением "Взрывной блондинки" занимается также Дэвид Литч, однако выйдет сиквел уже в онлайн-кинотеатре Netflix.