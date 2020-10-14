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Работы над приквелом фильма "Безумный Макс: Дорога ярости" стартовали

Работы над приквелом фильма "Безумный Макс: Дорога ярости" стартовали
Обновлено 03:44 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер / IndieWire
Аня Тейлор-Джой сыграет роль юной Фуриосы в спин-оффе "Дороги ярости".

Студия Warner Bros. официально объявила о старте работ над спин-оффом фильма "Безумный Макс: Дорога ярости" о юности Фуриосы. Слухи о том, что главную роль сыграет 24-летняя Аня Тейлор-Джой подтвердились. 

Кроме Тейлор-Джой, известной по фильмам "Ведьма" и "Сплит", главные роли сыграют Крис Хемсворт ("Мстители") и Яхья Абдул-Матин II ("Хранители", "Аквамен"), однако пока не известно какие роли им достались. 

Подробности о сюжете также держат в секрете: известно лишь то, что фильм расскажет о юности Фуриосы.

Фуриоса впервые появилась в "Дороге ярости" 2015 года, о её судьбе в фильме рассказывали не так много. До того, как объединиться с Максом Рокатански против Несмертного Джо, она сама была на службе в Цитадели злодея, а родилась в месте, известном как "Зелёные земли".

Постановщиком фильма выступит Джордж Миллер, который в соавторстве с Ником Латурисом написал сценарий к картине. 

Над картиной о Фуриосе поработают многие из ключевых членов съёмочной группы "Дороги ярости", включая монтажёра Маргарет Сиксел и художника-постановщика Колина Гибсона.

Напомним, HBO работает над сериалом об Илоне Маске, в котором расскажут об основании SpaceX. 

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Фильмы, Крис Хемсворт, Безумный Макс, Аня Тейлор-Джой, Яхья Абдул-Матин II.

Автор:

Телеграф
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