Роль юной Фьюриосы в приквеле "Безумного Макса" может достаться Ане Тейлор-Джой

Новости культуры:Джордж Миллер нашел замену Шарлиз Терон для приквела "Безумного Макса".

Режиссер Джордж Миллер намерен приступить к съемкам приквела фантастического боевика "Безумный Макс 4: Дорога ярости" в 2021 году.

Более того, как признался сам постановщик, он уже обсуждал возможность участия в проекте со звездой фильмов "Сплит" и "Новые мутанты" Аней Тейлор-Джой. Именно ей Миллер хотел бы доверить роль юной Фуриосы.

Никаких контрактов пока не подписано, и о реакции самой актрисы пока ничего неизвестно. Ранее распространялись слухи о том, что другой возможной кандидаткой являлась Джоди Комер, знакомая зрителям по сериалу "Убивая Еву". Результаты этих переговоров также не уточнялись.

Учитывая, сколько времени потребовалось Миллеру для разработки "Дороги ярости", многие поклонники франшизы сомневались в том, что запланированное продолжение может состояться, но Миллер заверил прошлым летом, что как фильм, посвященный Фуриосе, так и другие проекты, действие которых будет происходить в этой вселенной действительно состоятся.

"Есть две истории, обе с участием Безумного Макса, а также отдельная сюжетная линия Фуриосы. Мы все еще решаем эту проблему", - признавался он в оном из интервью.

Напомним: