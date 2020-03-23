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Marvel может избавиться от звезды "Человека-муравья"

Marvel может избавиться от звезды "Человека-муравья"
15:13 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости культуры:Контрактные обязательства между студией и актрисой будут закончены. Новый контракт актрисе не будет предложен.

В то время когда многие знаменитости остаются в самоизоляции и призывают в соцсетях своих поклонников оставаться дома, канадская актриса Эванджелин Лилли ведет себя полностью противоположным образом.

В своем аккаунте в Instagram она пишет, какие места посетила, и сообщает, что не собирается придерживаться карантина. На волну гнева, который вызвали эти сообщения, актриса ответила постом:

Некоторые люди ценят жизнь больше, чем свободу. Некоторые люди ценят свободу больше, чем жизнь. Мы все делаем выбор. 

Актриса прославилась ролью в сериале "Остаться в живых". В фильмах Marvel "Человек-муравей", "Человек-муравей и Оса" и "Мстители: Финал" Лилли исполнила роль Осы.

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Согласно источникам We Got This Covered, студия Marvel в ответ на возмутительное поведение Эванджелин Лилли, вызвавшее гнев поклонников, рассматривает вариант сокращения экранного времени Осы в "Человеке-муравье 3".

Фильме "Человек-муравей 3" ожидается летом 2022 года.

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Фильмы, Кино, Marvel, Знаменитости, Актриса, Человек-муравей, Эванджелин Лилли, Роли в кино.
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