Marvel может избавиться от звезды "Человека-муравья"

Новости культуры:Контрактные обязательства между студией и актрисой будут закончены. Новый контракт актрисе не будет предложен.

В то время когда многие знаменитости остаются в самоизоляции и призывают в соцсетях своих поклонников оставаться дома, канадская актриса Эванджелин Лилли ведет себя полностью противоположным образом.

В своем аккаунте в Instagram она пишет, какие места посетила, и сообщает, что не собирается придерживаться карантина. На волну гнева, который вызвали эти сообщения, актриса ответила постом:

Некоторые люди ценят жизнь больше, чем свободу. Некоторые люди ценят свободу больше, чем жизнь. Мы все делаем выбор.

Актриса прославилась ролью в сериале "Остаться в живых". В фильмах Marvel "Человек-муравей", "Человек-муравей и Оса" и "Мстители: Финал" Лилли исполнила роль Осы.

Согласно источникам We Got This Covered, студия Marvel в ответ на возмутительное поведение Эванджелин Лилли, вызвавшее гнев поклонников, рассматривает вариант сокращения экранного времени Осы в "Человеке-муравье 3".

Фильме "Человек-муравей 3" ожидается летом 2022 года.