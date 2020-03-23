Розарио Доусон сыграет Асоку Тано во втором сезоне "Мандалорца"

Новости культуры:Розарио Доусон известна ролями в "Городе грехов", "Богеме" и "Семи жизнях", а также участием в сериалах по киновселенной Marvel.

По данным Variety, Розарио Доусон присоединилась к команде "Мандалорца" и появится во втором сезоне в роли Асоки Тано. Тано — падаван Энакина Скайуокера и один из главных персонажей анимационного сериала "Звездные войны", последний сезон которого в настоящее время показывается Disney+.

При этом в художественных фильмах или сериалах Асока никогда ранее не появлялась.

Действие "Мандалорца" разворачивается после падения Империи и до создания Первого Ордена, что совпадает со временем джедайствования Асоки Тано. Возможно, встреча Тано с героями "Мандалорца" произойдет во время ее странствований в одиночку, после того как Совет джедаев ошибочно обвинил ее в предательстве. Первый сезон сериала закончился на том, что Мандо отправился искать родную планету Малыша Йоды.

Фото: https://www.instagram.com/p/B9-Ef2BJS1m/

Второй сезон "Мандалорца" опять будет снимать Джон Фавро, а роль охотника за головами Мандо снова досталась Педро Паскалю. Кроме того, в нем снимутся также участвовавшие в первом сезоне Джина Карано и Джанкарло Эспозито.

Премьера второго сезона ожидается осенью 2020 года.