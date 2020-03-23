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Актеры "Ривердейла" останутся в шоу еще на три года

Актеры "Ривердейла" останутся в шоу еще на три года
09:01 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Подростковая драма теперь расценивается как настоящий феномен, отличаясь причудливыми сюжетными ходами и талантливым актерским составом.

С тех самых пор, когда тело Джейсона Блоссома было найдено в водах реки Суитуотер, сериал "Ривердейл" стал значительной частью современной поп-культуры. Но поскольку многие актеры телешоу сейчас находятся в старшем школьном возрасте, возникли спекуляции о долгосрочном будущем проекта.

В ответ на это Кей Джей Апа, играющий в сериале Арчи Эндрюса, заверил, что пока зрителям не о чем волноваться. В интервью Los Angeles Times актер сказал, что шоу продлится еще минимум три года.

Каждый из нас хочет сниматься в кино. Думаю, что так или иначе мы все очень желаем попробовать себя и в других фильмах, ведь сейчас мы привязаны к Ванкуверу, где проходят съемки "Ривердейла". И это по-своему здорово, ведь нам всем нравится работать над этим шоу. Но нельзя отрицать, что мы хотим попробовать и что-то другое. Признаться, меня страшит риск застрять в роли Арчи до конца своих дней, — добавил Апа по поводу своих дальнейших планов.

Фото: https://www.instagram.com/p/B7CDwcIpgxi/

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Если ведущие актеры "Ривердейла" действительно имеют контракты еще на три года, это значит, что гипотетически сериал может получить семь сезонов.

Интересно, что для сериалов CW это привычный срок. Впрочем, не исключено, что обстоятельства еще могут измениться, ведь актерам может быть предложено продлить свои соглашения по окончании предполагаемого седьмого сезона. На это же намекнул и Апа, отметив, что сериал называется "Ривердейл", а не "Старшая школа Ривердейла", так что в будущем может случиться всякое.

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Фильмы, Кино, Знаменитости, Драма, Ривердэйл, Подростковая драма.
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