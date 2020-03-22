"Чем мы заняты в тени": показан трейлер нового сезона сериала (Видео)

На YouTube-канале TV Promos появился трейлер второго сезона комедийного сериала "Чем мы заняты в тени", который основан на проекте американского режиссера и актера Тайки Вайтити "Реальные упыри". Отмечается, что в новых сериях можно будет видеть таких известных голливудских актеров, как Эван Рэйчел Вуд, Марк Хэмилл, Дэнни Трехо и других. Выход нового сезона шоу намечен на 15 апреля.