Скачать
Воскресенье, 22.03.2020

"Чем мы заняты в тени": показан трейлер нового сезона сериала (Видео)

На YouTube-канале TV Promos появился трейлер второго сезона комедийного сериала "Чем мы заняты в тени", который основан на проекте американского режиссера и актера Тайки Вайтити "Реальные упыри". Отмечается, что в новых сериях можно будет видеть таких известных голливудских актеров, как Эван Рэйчел Вуд, Марк Хэмилл, Дэнни Трехо и других. Выход нового сезона шоу намечен на 15 апреля.
showdream.org
Фото: instagram
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Сериал, Трейлер, Чем мы заняты в тени.
19:09 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь