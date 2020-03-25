Дэвид Харбор намекнул, когда выйдет 4 сезон сериала "Очень странные дела" (Видео)

Новости культуры:Непредвиденная задержка наверняка приведет к тому, что в эфир Netflix новые эпизоды выйдут позже, чем предполагалось.

Как и в случае почти со всеми другими телепроектами в США, производство четвертого сезона "Очень странных дел" было прервано по причине коронавируса.

Распространено мнение, что премьера четвертого сезона состоится не раньше первых месяцев 2021 года, а теперь выяснилось, что дело именно так и обстоит — эту информацию подтвердил актер Дэвид Харбор, исполняющий в сериале роль Джима Хоппера.

Подобно многим другим знаменитостям в условиях карантина, Харбор старается поддерживать контакт со своей публикой посредством соцсетей. На этой неделе он провел прямой эфир на своей странице в Instagram, по ходу которого отвечал на вопросы фанатов.

Когда у Харбора спросили о дате релиза четвертого сезона "Очень странных дел", актер ответил, что изначально премьера была действительно назначена на начало 2021 года, но в связи с нынешней ситуацией планы наверняка поменяются:

Кто знает? На данный момент работа полностью приостановлена. Предполагалось, что премьера состоится в начале следующего года, хотя мне кажется, я не тот, у кого есть полномочия делать какие-то заявления по этому поводу. Так что сейчас я не знаю. Вероятно, выпуск нового сезона будет сдвинут на более позднее время. Надеюсь, вернемся к работе как можно скорее, но я не знаю, как в итоге все повернется.

Примечательно, что предыдущие сезоны "Очень странных дел" выходили в разное время: если первый и третий сезоны вышли в эфир летом, то второй был выпущен осенью. Такой подход снимает с создателей дополнительное давление, а также делает производственный график более гибким.