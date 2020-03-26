От соавтора "Рика и Морти": в сети появился дебютный тизер Solar Opposites (Видео)

Solar Opposites расскажет о семье инопланетян, которые после гибели своего родного мира переселились на Землю. Вместе с ними к людям прибыл и Пупа — "живой суперкомпьютер", который однажды должен обрести свою истинную форму, поглотить остальных существ и изменить планету.
Solar Opposites создали Джастин Ройланд — соавтор "Рика и Морти", озвучивший в нём обоих главных героев — и Майк Макмэхэн, который выступал ассистентом сценаристов и одним из исполнительных продюсеров "Рика и Морти".
Главных героев Solar Opposites озвучили Джастин Ройланд, Томас Миддлдитч ("Кремниевая долина"), Шон Джамброун ("Голдберги") и стендап-комик Мэри Мэк. Второстепенным персонажам среди прочих подарили голоса Альфред Молина ("Человек-паук 2", "Шоколад"), комедиантка Тиффани Хэддиш и Кристина Хендрикс ("Безумцы").
В первый сезон Solar Opposites войдут восемь эпизодов, продолжительность каждого из которых составит около 30 минут.
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