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Вторник, 24.03.2020

"Семья Уиллоби": трейлер нового мультфильма от Netflix (Видео)

В центре сюжета оказываются дети семейства Уиллоби, у которых довольно плохие отношения с мамой и папой. Ребята придумывают хитрый план, чтобы отправить эгоистичных родителей в отпуск. Однако в один момент все идет не так, как они планировали. По ходу дела они узнают истинное значение семьи. Премьера мультфильма запланирована на 22 апреля.
112.ua
Фото: twitter
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Кино, Трейлер, Мультик, Netflix, Семья Уиллоби, The Willoughbys.
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