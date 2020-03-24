"Семья Уиллоби": трейлер нового мультфильма от Netflix (Видео)

В центре сюжета оказываются дети семейства Уиллоби, у которых довольно плохие отношения с мамой и папой. Ребята придумывают хитрый план, чтобы отправить эгоистичных родителей в отпуск. Однако в один момент все идет не так, как они планировали. По ходу дела они узнают истинное значение семьи. Премьера мультфильма запланирована на 22 апреля.