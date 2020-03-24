Эль Фаннинг и Николас Холт появились в тизере сериала "Великая" (Видео)

Новости культуры:В центре сюжета ленты оказывается юная Екатерина II в исполнении Эль Фаннинг.

Сервис Hulu опубликовал тизер сериала "Великая" о принцессе Софии Фредерике Августе Ангальт-Цербстской, вошедшей в историю под именем Екатерины Великой. Главную роль в сериале исполнила Эль Фаннинг, известная ролями в "Вавилоне" и "Загадочной истории Бенджамина Баттона". Принцесса Аврора из "Малефисенты" теперь станет императрицей. Ее супруга, императора Петра III, сыграет Николас Холт (Тесла в "Войне токов", Толкин в "Толкине", Зверь в фильмах киновселенной Marvel).

Сериал будет содержать элементы драмы и комедии. Создатель сериала Тони Макнамара утверждает, что авторы постарались соблюсти исторические реалии, фильм основан на реальных фактах, но при этом драматургия важнее, чем точное следование реальной истории. Об отношении Макнамары к историческим реалиям дает представление фильм "Фаворитка", за работу над которым он был номинирован на "Оскар".

Хоть картина и базируется на той же пьесе Эжена Скриба, что и советский фильм "Стакан воды" 1979 года, но конфликт между фаворитками королевы Анны разгорается не из-за желания обладать молодым красавцем офицером Мэшемом, а из-за желания попасть в постель к самой Анне.

Сочетание реалистического и фантастического можно заметить и в тизере. Мелькнувшая сцена с пожаром скорее всего имеет отношение к истории с рождением Алексея Бобринского. А вот изобретение Петром III парашюта целиком на совести сценаристов.

В сериале также снялись Адам Годли ("Во все тяжкие"), Фиби Фокс ("Черное зеркало"), Чэрити Уэйкфилд ("Разум и чувства") и Гвилим Ли ("Богемская рапсодия").

Премьера сериала состоится 15 мая.