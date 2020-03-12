"Безумный Макс 4" получит приквел: Шарлиз Терон к роли Фьюриосы не вернется

Новости культуры:В приквеле "Безумного Макса" обойдутся без Шарлиз Терон.

Режиссер Джордж Миллер приступил к подготовке к съемкам приквела фантастического фильма "Безумный Макс 4: Дорога ярости". Как утверждает издание The GWW, он намерен предложить роль молодой Фьюриосы актрисе Джоди Комер, знакомой зрителям по сериалу "Убивая Еву".

Вероятнее всего, это означает, что Шарлиз Терон, участвовавшая в оригинальной ленте, в приквел не вернется. Также сообщается. что Ричард Мэдден может сыграть одного из ключевых персонажей по имени Дементус. В описании героя указывается, что у него "лицо ангела, а глубокая рана на лбу зашита блестящими скобами".

Помимо этого, ожидается, что к актерскому составу присоединится Яхья Абдул-Матин II, снимавшийся в фильмах "Аквамен" и "Мы". Съемочный график картины пока не уточняется, ожидается, что Миллер приступит к работе не ранее второй половины 2020 года.

Фильм "Безумный Макс 4: Дорогая ярости" вышел в прокат в мае 2015 года. Его сборы оказались не слишком впечатляющими - 370 миллионов долларов при бюджете в 150 миллионов. В дальнейшем Миллер подал в суд на студию Warner Bros, так как считал, что ему не доплатили за его многолетнюю работу над проектом.