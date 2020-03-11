Сериал "Чужак" обошел по популярности "Настоящего детектива" (Фото, Видео)

Новости культуры:Такой прирост зрительской аудитории является рекордным для сериалов HBO.

Заключительная серия "Чужака", показанная 8 марта, была просмотрена 2,2 млн зрителей. Это на миллион больше, чем у первой серии.

По данным аналитиков, особенность "Чужака" заключается в том, что СМИ уделяли сериалу не очень много внимания, но он добился популярности благодаря "сарафанному радио" и положительным отзывам в соцсетях.

Каждый эпизод сериала, кроме финального, на данный момент на всех платформах просмотрен не менее чем 9 млн зрителей. Это лучший результат для сериала HBO со времен выхода "Мира Дикого Запада" в 2016 году. "Хранители" привлекли по 7 млн зрителей на серию. И финальную серию сезона смотрели 1,6 млн зрителей. Третий сезон "Настоящего детектива" получил 8 млн зрителей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram The Outsider has many faces... #TheOutsiderHBO Публикация от The Outsider (@theoutsiderhbo) 9 Янв 2020 в 8:53 PST

Сериал "Чужак" основан на одноименном романе Стивена Кинга и рассказывает о расследовании убийства. Главный подозреваемый, согласно имеющимся доказательствам, в момент преступления находился в двух местах одновременно…

Главные роли в сериале сыграли Бен Мендельсон, Синтия Эриво и Джейсон Бейтман.