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Сериал "Чужак" обошел по популярности "Настоящего детектива" (Фото, Видео)

Сериал "Чужак" обошел по популярности "Настоящего детектива" (Фото, Видео)
13:32 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Такой прирост зрительской аудитории является рекордным для сериалов HBO.

Заключительная серия "Чужака", показанная 8 марта, была просмотрена 2,2 млн зрителей. Это на миллион больше, чем у первой серии.

По данным аналитиков, особенность "Чужака" заключается в том, что СМИ уделяли сериалу не очень много внимания, но он добился популярности благодаря "сарафанному радио" и положительным отзывам в соцсетях.

Каждый эпизод сериала, кроме финального, на данный момент на всех платформах просмотрен не менее чем 9 млн зрителей. Это лучший результат для сериала HBO со времен выхода "Мира Дикого Запада" в 2016 году. "Хранители" привлекли по 7 млн зрителей на серию. И финальную серию сезона смотрели 1,6 млн зрителей. Третий сезон "Настоящего детектива" получил 8 млн зрителей. 

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The Outsider has many faces... #TheOutsiderHBO

Публикация от The Outsider (@theoutsiderhbo)

 

Сериал "Чужак" основан на одноименном романе Стивена Кинга и рассказывает о расследовании убийства. Главный подозреваемый, согласно имеющимся доказательствам, в момент преступления находился в двух местах одновременно…

Главные роли в сериале сыграли Бен Мендельсон, Синтия Эриво и Джейсон Бейтман.

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Фильмы, Кино, Сериалы, Смотреть, Чужак.
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