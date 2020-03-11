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Студия DC хочет вернуть Райана Рейнольдса в свою киновселенную

Студия DC хочет вернуть Райана Рейнольдса в свою киновселенную
08:55 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Warner Bros и DC готовы предложить актеру иной вариант с продолжением своей "супергеройской" карьеры.

Сейчас Райан Рейнольдс является одним из самых востребованных голливудских актеров. По данным We Got This Covered, в услугах актера вновь заинтересована студия Warner Bros., которая желает предложить ему роль нового супергероя из расширенной вселенной DC.

Напомним, что ранее Рейнольдс уже появлялся в киноадаптациях DC, сыграв Зеленого Фонаря в одноименном фильме 2011 года, но на этот раз актер может воплотить на экране Бустера Голда, который также известен как Золотой Ускоритель.

Рейнольдс уже давно снимается в фильмах, принадлежащих к супергеройскому жанру, пусть и не всегда он был успешен в этом амплуа. Помимо "Зеленого Фонаря", на счету Рейнольдса имеются роли в таких фильмах, как "Блэйд 3: Троица" и "Люди Икс: Начало. Росомаха", но все эти проекты трудно занести актеру в актив. В этом отношении настоящим прорывом для Рейнольдса стали две части "Дэдпула", благодаря которым он и закрепился в статусе звезды с мировым именем.

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Впрочем, на данный момент информация о переговорах между Рейнольдсом и Warner Bros остается лишь на уровне слухов, поскольку авторитетные источники эти сведения не подтверждают. Что до проекта о Бустере Голде, то в прошлом году было объявлено, что работа над сценарием подходит к концу, хотя график производства этого фильма до сих пор неизвестен.

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Кино, Актер, Райан Рейнольдс, Студия DC.
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